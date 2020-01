Continúa el drama de madres y padres de familia de niños con cáncer por la falta de medicamentos tras la desaparición del Seguro popular y la creación del INSABI.

Este miércoles, familiares de estos pequeños pacientes, acudieron a la Cámara de Diputados para denunciar que sigue el desabasto de medicamentos tanto en el IMSS como en los hospitales del sector salud.

Desesperadas y entre sollozos lamentaron que no coinciden los discursos de las autoridades con la realidad. la falta de medicamentos para sus hijos enfermos.

La señora Severa Hernández Tolentino, de Monterrey, Nuevo León, dijo que en el Seguro Social no tienen el medicamento para la leucemia que padece su hijo y que le han dicho que no saben cuándo va a llegar , por lo que ya ha tenido que comprarlo a un costo de 2 dos mil 500 pesos.

"Que el Presidente nos apoye; yo me acuerdo que él había dicho que le interesa la gente pobre, la gente más humilde. Señor presidente aquí estoy, soy humilde y mi hijo tiene 11 años, merece vivir, todos los niños merecen vivir, no es justo que los niños estén sufriendo a parte de su enfermedad, tengan que sufrir por falta de medicamento. No es justo y exigimos la salud para nuestros hijos y medicamentos para ellos".

Por su parte, la señora Linda Cruz Córdova, también de Monterrey, también narró, entre lágrimas, la situación que enfrenta su hijo.

"En estos últimos meses, es impresionante la cantidad de niños con recaídas y que fallecen. Gracias a Dios mi niño ya está en tratamiento, pero estoy aquí por los niños que están sufriendo por sus medicamentos, es imposible que las autoridades no puedan voltear a atender la situación. Hay niños muriendo, son vidas que se están perdiendo de niños que no merecen que se acabe así su vida por falta de un medicamento".

Mientras que la señora Julieta Arizpe Ruiz, de Coahuila, señaló que debido a que su hijo no recibió oportunamente el tratamiento, falleció hace poco. Y Ricardo Briones, de Tamaulipas, dijo que vino con la representando a un grupo que sigue padeciendo el problema de los retrovirales para atender el VIH Sida.

Estos padres de familia, que fueron acompañados por diputados del PRD, informaron que ya han sido varios los amparos que han ganado para obligar a las autoridades de salud a proporcionarles el tratamiento, pero sigue el desabasto.

Es más, advirtieron que de continuar esta situación no descartan la posibilidad de presentar una queja ante organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.