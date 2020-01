Medina Mora no expuso motivos de renuncia: AMLO

No hubo mayor información en la renuncia del ex ministro Eduardo Medina Mora, fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al aclarar que, si bien platicó con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldivar, sobre esta separación, no se dieron mayores detalles de los motivos graves.

Durante su mañanera, el primer mandatario informó que aceptó la renuncia, debido a que, en la carta, Medina Mora, indicó que era para atender asuntos legales recordando que hay contra él dos averiguaciones abiertas por la Fiscalía General de la República por traslado de recursos al extranjero.

"Estaba vamos a decir, abierta una investigación en cuanto a acusaciones de traslados de recursos, para no decirlo de otras maneras, sí presuntamente y yo creo que eso es lo que lo lleva a él a presentar la renuncia, pero ya estaba y esa información es la que tiene la Fiscalía".

Negó que haya tenido algún acercamiento con Medina Mora. Por cierto, que dio un no me equivoqué, ante el cuestionamiento de algunas notas informativas que afirman que Estados Unidos, no aceptó la extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, el Primer Mandatario reiteró que el país vecino dio el día para iniciar el procedimiento.

"No, no me equivoque, no, yo me refería al caso de extradición de César Duarte ex gobernador de Chihuahua, ahí se aceptó el trámite por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, a eso me referí, es que cuando se acepta, ya se inicia el proceso".

El pasado viernes, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el jefe del Ejecutivo Federal mencionó que hace 15 días, el Departamento de Estados del país vecino, dio el sí a la solicitud de extradición, sin embargo, diversos medios indicaron que según fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del gobierno mexicano, lo último en el caso Duarte Jáquez fue que el pasado 30 de diciembre se entregó al gobierno de Donald Trump una nueva solicitud de extradición en su contra, al destacar que la Procuraduría General de la República no había fundado bien el planteamiento.