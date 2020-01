Demandan a la SFP investigar caso de "Emperador Napoleón"

La coordinadora de los diputados federales del PRD, Verónica Juárez Piña, demandó a la Secretaria de la Función Pública iniciar una investigación al senador Napoleón Gómez Urrutia y a su hijo Napoleón Gómez Casso por presunto conflicto de interés.

Luego que el reportaje “Emperador Napoleón” reveló que Gómez Casso es propietario de empresas relacionadas con el sector energético y 31 autos de súper lujo, la legisladora dijo que esperar que este caso no siga el mismo rumbo que el “Caso Bartlett” y se exonere a priori al senador y su familia.

“Esperamos que la Función Pública asuma su papel con responsabilidad y que no ocurra lo mismo que en el caso de Manuel Bartlett, afortunadamente en este caso seguramente hay un acta de nacimiento y el hijo, sí es hijo de Napito y que no, nos digan luego que la señora no era ni concubina ni esposa de Gómez Urrutia. Y a partir de ello, se abra una carpeta de investigación y esperar de parte de la Función Pública que en verdad sea convincente”.

Juárez Piña exigió al presidente López Obrador que la ley se aplique con todo rigor y que si es hay algún ilícito que perseguir, se mida con la misma vara a sus opositores que a sus amigos como es el caso del senador Gómez Urrutia.

“Ojalá y aquí si tengamos una respuesta creíble y convincente y que el gobierno deje de actuar con sus opositores con todo el rigor de la ley. Me parece correcto que hay que actuar conforme a la ley, pero que sean medidos sus aliados con la misma vara”.

La lideresa de la diputación perredista dijo que seguirá de cerca el caso para evitar que haya impunidad como ha ocurrido en otros casos, en que se simulan investigaciones.