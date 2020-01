Avión presidencial podría ponerse en renta o venta en partes

Aunque negó que haya sido un fracaso la venta del avión presidencial en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que regresará a México a fin de ponerlo en exhibición y lograr una venta en territorio nacional.

Durante su mañanera explicó que existen tres opciones para el Boeing TP-01:

Que sea vendido a un sólo interesado

Que se vendan 12 acciones como ofrecieron varios empresarios

Que se ponga en renta por hora de vuelo

"Son todas las opciones, se vende o se vende en partes, en el caso que se vendiera en partes y los socios decidieran que se los administrara, operara la fuerza aérea, habría esa posibilidad y que ellos pagaran ese servicio de estacionamiento en el Hangar, ya sea en Santa Lucía o dónde se decida hay espacio y desde luego el pago de pilotos, personal, combustible, mantenimiento va la Fuerza Área", dijo.

El primer mandatario indicó que la fuerza aérea podría administrar la venta, asímismo, reconoció que a pesar que hubo hasta 42 interesados en California, Estados Unidos, la venta no se concretó, a pesar de ello negó fracaso a su propuesta de campaña.

"Terminando ya su etapa de mantenimiento de su certificación, regresa… no es que es complejo y no queremos mal baratar, mejor esperar, había compradores pero al final, no consiguieron ellos financiamiento y se está pasando el tiempo y por eso tomamos esta decisión, ya queremos resolver este asunto", declaró.

Con la frase extraordinaria calidad y confort, López Obrador nuevamente invitó a los interesados atender al llamado de adquirir la aeronave.

Por su parte Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) explicó que el avalúo del avión es de 130 millones de dólares, por lo que confió que lo que se obtenga de su adquisición, se puedan cubrir los gastos y deudas que se tienen por mantenimiento. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón lo compró en 218 millones de dólares.

"Este avión particularmente costó 218 millones de dólares que es equivalente alrededor de dos mil 900 millones de pesos, a la fecha, al cierre de 2019, se ha gastado en el pago de deuda más intereses, mil 833 millones de pesos y todavía existe un remanente de pago de 2020 a 2027 de dos mil 724 millones de pesos, si llegamos a vender la aeronave liberaría alrededor de dos mil 724 millones de pesos que es el remanente en presupuesto para poder ejercerlo en otros conceptos prioritarios para el gobierno".

Se detalló que actualmente que el mantenimiento asciende a cuatro mil dólares cada siete días y por ahora se han gastado 13 millones de pesos de preservación y 15 millones en mantenimiento.

El avión regresará a nuestro país y podrá podrá permanecer en el Hangar Presidencial o la Base Aérea de Santa Lucía.