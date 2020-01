El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, Hugo López-Gatell, aseguró que no existe ninguna instrucción para aumentar las tarifas en los servicios médicos de tercer nivel, que se brindan a personas sin seguridad social y que se atendían con el desaparecido Seguro Popular.

Entrevistado en Palacio Nacional donde se llevó a cabo una reunión con funcionarios del sector salud y el presidente López Obrador para revisar la situación del Instituto de salud para el Bienestar (INSABI), el Subsecretario dijo que los costos de atención en Institutos de Especialidades deben cobrar las mimas tarifas que en el 2019.

"No existe indicación para que los institutos nacionales de salud y hospitales federales de alta especialidad incrementen sus cuotas de recuperación. En este momento se rigen por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y en la misma se contemplan cuotas de recuperación, esto no es nuevo, esto siempre ha sido siempre así, pero para este año no está autorizado aumento alguno".

Admitió que existen algunas carencias de medicamentos, pero dijo que esto es derivado de las resistencias de poderos grupos económicos y políticos que se beneficiaban con las compras de gobierno de medicamentos.

"No existen complicaciones, lo que existe es una enorme resistencia de grupos de interés como lo ha señalado el Presidente, lo que vemos en el campo de salud es que existen muchos grupos de interés económicos y también de control político sobre los distintos recursos del sector salud, contratos de obra, adquisiciones de insumos o equipamiento".

El funcionario de la Secretaria de Salud, insistió que la atención médica en el primero y segundo nivel están garantizados y que efectivamente los hospitales e institutos de alta especialidad cobran cuotas de recuperación, pero consideró que para que sean gratuitos sus servicios debe reformarse la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y contar un mayor presupuesto.

"Se necesitan dos cosas: que exista una modificación de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y la otra, es un proceso que planeamos desde 2019 y ya está en curso en sus distintas fases, que es una transferencia de financiamiento para que estos institutos puedan tener solvencia en el día a día y puedan cubrir las necesidades".

En torno a la negativa de algunos gobernadores de aceptar sumarse al nuevo sistema de salud, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno federal, dijo que el Presidente López Obrador ha estado en contacto con los mandatarios estatales, y la mayoría aceptó ingresar a la compra consolidada de medicamentos.