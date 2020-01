BCS, Tamaulipas y Querétaro; estados con los gobernadores mejor evaluados

Arias Consultores presentó la última encuesta del 2019, que se llevó a cabo del 27 al 31 de diciembre, a través de Facebook.

Los 9 mil 951 usuarios encuestados evaluaron el desempeño de los 32 mandatarios en el país, donde se analizaron rubros en economía, empleo, corrupción, turismo, confianza, desempeño y seguridad.

Al medir la aprobación de cada mandatario, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur se ubicó en el lugar 1; Francisco García Cabeza de Vaca de Tamaulipas en el 3; y Francisco Domínguez de Querétaro en el 5.

Mientras que Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes en el 6; José Rosas Aispuro de Durango en el 9; y Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de Guanajuato en 11.

Al preguntar sobre la confianza que inspira cada gobernador, el primer lugar lo obtuvo Baja California Sur; el cuarto Querétaro; el quinto se quedó en Aguascalientes; el sexto en Tamaulipas; el décimo en Guanajuato y el onceavo en Durango.

La percepción sobre si ha mejorado la economía y el empleo estatal, BCS repitió en el puesto no. 1; Querétaro en el 2; Aguascalientes en el no. 3; Tamaulipas en el 4; Guanajuato en el no. 10 y Chihuahua en el puesto 15.

La percepción sobre si ha mejorado la confianza para invertir de los empresarios, BCS se queda nuevamente en primer lugar; Querétaro en segundo; Aguascalientes en tercero; Tamaulipas en séptimo; Yucatán en octavo; y Guanajuato en noveno.

Al cuestionar si ha mejorado la entrega de apoyos a personas de escasos recursos, Tamaulipas se ubicó en el lugar no. 2; Querétaro en el 8; Guanajuato en el no. 13; BCS en el 14 y Aguascalientes en el no. 15.

En cuanto a la mejora de obra pública estatal, Tamaulipas se llevó la tercera posición; BCS la cuarta; Querétaro la quinta; Aguascalientes se quedó en la sexta posición; Guanajuato en la décima y Durango en la décimo sexta.

En lo que se refiere a los servicios de salud, Tamaulipas se ubica en el 2° lugar; Guanajuato en 7°; BCS en 8°; Querétaro en 9°; Aguascalientes en 10°; Yucatán en 12° y Durango en 13°.

Al cuestionar sobre el turismo en cada entidad, BCS está en el lugar 1; Querétaro en 2; Tamaulipas en 7; Aguascalientes en 8; Yucatán en 12 y Guanajuato en 14.

Al preguntar si ha disminuido la corrupción, BCS se ubica en primer lugar; Aguascalientes en cuarto; Guanajuato en quinto; Querétaro en octavo; Tamaulipas en noveno; Chihuahua en onceavo y Yucatán en quinceavo.

Sobre el mejoramiento de la seguridad, BCS nuevamente se lleva el puesto 1; Durango el 3; Yucatán el 4; Aguascalientes el 5; Tamaulipas el 11; y Querétaro el 12.

Los encuestados también fueron cuestionados sobre qué tan seguros se sienten viviendo en sus entidades. BCS repitió en primera posición; Yucatán en segunda; Aguascalientes en cuarta; Tamaulipas en quinta; Querétaro en sexta y Durango en octava.