Si el gobierno de la 4T quiere que el campo crezca a un 7.5 por ciento es recomendable que no le retiren apoyos como los que tienen sus contrapartes estadounidenses, a fin de que la producción en el campo nacional crezca, alertó el presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) Bosco de la Vega Valladolid.

En entrevista en la Secretaría de Economía, previo a la presentación del seminario "Sobrepeso, obesidad y diabetes: efectos sobre la competitividad del país", advirtió que en caso de no hacerlo, lo que ocurrirá al país es que sea más dependiente en materia alimentaria.

"Lo que pasó ahora con la Cuarta Transformación es que los apoyos se van a los más pequeños y retiraron los apoyos principalmente a la comercialización, al sector granos-oleaginosas y esos son muy malas noticias ¿por qué razón? Nuestros socios comerciales a través del Farma Beal que fue un proyecto que nació en la depresión de 1929 para apoyar al campo sigue más vigente que nunca,m los apoyan con seguros, los apoyan con financiamiento para exportación si México no lo hace lo único es que vamos a ser los campeones mundiales en exportación de alimentos".

Bosco de la Vega Valladolid resaltó que durante los primeros nueve meses del año pasado, el sector agropecuario del país creció 4.3 por ciento y para este 2020 estiman hacerlo arriba de 3.0 por ciento, pero, insistió, el sector necesita condiciones de seguridad, porque de lo contrario no hay inversión y no hay crecimiento.

Recordó que México produce 59 por ciento de lo que consume, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) recomienda por lo menos producir 75 por ciento