El secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño, recomendó una amplia reforma fiscal para fortalecer los ingresos del gobierno federal, que permita mayor recaudación y despretrolizar la economía, de lo contrario, nuestro país no crecerá todo lo que necesita para despuntar y seguirá siendo "un gobierno chiquito".

En el Palacio Legislativo de San Lázaro donde ofreció una conferencia magistral ante diputados y senadores, el titular de dicho organismo internacional, recordó que México es uno de los países con más baja recaudación fiscal y si la estrategia es no cobrar impuestos pues seguiremos siendo una economía chiquita, con un gobierno pequeñito.

"Nuestro gobierno es un gobierno chiquito y es chiquito porque los recursos que recibimos en impuestos son pocos, pero como queremos ser un gobierno responsable fiscalmente, no queremos endeudarnos y que los déficits sean reducidos, pues eso está muy bien, el problema es que tenemos un gobierno chiquito. Y cuando tenemos que invertirle más a la salud, educación y la infraestructura, nos encontramos con esa restricción"

Gurría alertó también que cuando un gobierno no reduce la enorme brecha de desigualdad como ocurre en México y no muestra mayor respeto por la democracia y eficiencia en sus programas sociales, podría derivar en una inestabilidad.

"Cuando no hay suficiente respeto ya tención por la democracia, lo que sucede es que cuando se sufre el tema de la desigualdad, y el bienestar lo que viene es la inestabilidad".

Insistió en la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y no apostar todo al petróleo como una salvación, incluso, recordó que en el gobierno de Ernesto Zedillo cuando fungió como titular de Hacienda , el precio del barril se cayó a menos de 10 dólares y eso casi les provoca colapso financiero.

"hay que fortalecer el ingreso del Estado mexicano y despretrolizarlo también, esto lo digo con toda franqueza, es un autogol porque yo debí haber hecho más en ese sentido, las condiciones no lo permitían en mi caso se me cayó el barril de petróleo a menos de 10 dólares en la época en que me tocó a mí ser secretario de Hacienda, entonces, estábamos en una situación de casi una emergencia fiscal, pero lo digo porque ahí hay mucho trabajo que hacer".

El Secretario general de la OCDE, se refirió también al tema ambiental, dijo que el calentamiento global y prácticamente todos los países del mundo han incumplido sus compromisos en ese sentido, pues siguen las emisiones de contaminantes y se prevé que en el 2050 habrá más bolsas de plástico que peces en el mar.