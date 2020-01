Prepárate; lo que debes de saber del macrosimulacro en enero

El próximo lunes 20 de enero de 2020, todas las alertas sísmicas de la Ciudad de México y de diferentes estados se activarán como parte del primer macro simulacro del año.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil quien dio a conocer la noticia, pidió a la población guardar todas las medidas de seguridad indicadas.

Un simulacro es un ejercicio que nos permite identificar los riesgos que nos rodean y prepararnos para afrontarlos.

El 20 de enero a las 11:00 horas se realizará el #SimulacroCDMX2020

También detalló que esto se llevara a cabo en punto de las 11 de la mañana, hora centro. Por lo que a partir de ese momento escuelas públicas y privadas, oficinas, tiendas, centros de salud y todos los lugares participantes evacuaran con el ya conocido: No corro, no grito, no empujo.

Es importante aclarar a la población que este ejercicio no tiene nada que ver con que se aproxime algún tipo de sismo, pues recordemos que estos fenómenos no se pueden predecir.

Sigue estas recomendaciones para saber qué hacer en caso de sismo.



🟢Antes

🔴Durante

🔵Después



El objetivo de esto es fomentar una cultura de prevención, que salva vidas a tiempo y que agiliza la capacidad de reacción.

En el caso de la Ciudad de México se llevarán tres macrosimulacros a lo largo del año, el segundo será en el mes de mayo, y el último septiembre.