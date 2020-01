Gobierno aún padece de boicot de medicamento: AMLO

El Gobierno Federal ha recurrido a comprar medicamentos en el extranjero debido a que aún padece del boicot de empresas que concentraban su venta en otras administraciones, esta fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, a las denuncias de diversos grupos de padres de familia que exigen el tratamiento para el cáncer.

En su mañanera el Primer Mandatario reconoció que se han dado estas inconformidades en padecimientos como el cáncer o Sida, sin embargo, enfatizó se ha actuado para atender la situación.

“Han hablado de la falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de Sida, todo eso, bueno tuvimos que comprar medicamentos al extranjero, estamos padeciendo de boicot de parte de los que manejaban este gran negocio, entonces nosotros pensamos que, si se termina la corrupción, con el mismo dinero nos va a alcanzar para entregar todos los medicamentos para cumplir lo que establece el artículo cuarto de la Constitución, el derecho del pueblo a la salud”.

Así mismo pidió a la población y medios de comunicación denunciar con nombres, apellido y los sitios donde se cometen abusos por la austeridad y que caigan en actos de corrupción con la venta de medicinas o incumplan en la atención a las personas, ello después que el ex presidente Felipe Calderón aseguró que tras la desaparición del Seguro Popular y el cambio al Instituto de Salud para el Bienestar, en el Hospital General se incrementó la cuota de recuperación de 70 pesos a 477 por noche.

“Y si ustedes me traen, además les pido a todos los ciudadanos que me triagan los nombres y en dónde es que subieron la cuota de 70 a 500 pesos, a ver dónde, quién lo hizo, sí, el Hospital General de México, pero esa es una extracción, necesitamos nombre, quién fue el que padeció de este abuso porque ahora le van a dar mucho vuelo a estas denuncias, es natural no quieren que se termine con estas lacras”.

Por cierto, que anunció respecto a las cuotas, que se harán negociaciones a fin que las atenciones y tratamientos sean totalmente gratuitos. En esta conferencia el Jefe del Ejecutivo aprovechó para aclarar que la gente que estaba inscrito en el Seguro Popular tiene garantizado el servicio en el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, además afirmó que cuenta con presupuesto suficiente para adquirir medicamentos y cubrir los sueldos de médicos, porque el presupuesto en salud para el 2020 se amplió en 40 mil millones de pesos.