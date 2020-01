Que se resuelvan conflictos pacíficamente: AMLO

México se pronuncia por resolver todos los conflictos de manera pacífica, no con el uso de las armas, este fue el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la disputa que se lleva a cabo entre Estados Unidos e Irán y que algunos han considerado como el inicio de la tercera guerra mundial.

Durante su mañanera, se dijo optimista que este conflicto se solucione a través del acuerdo y el diálogo entre las partes involucradas.

“Que se busque un entendimiento, que no se recurra al uso de la fuerza, no a la guerra y esa es la postura de nuestro país, nosotros estamos por la búsqueda de soluciones pacíficas y en una postura de neutralidad, de no intervención, de respeto a la decisión que toman las naciones y al mismo tiempo exhortando a que no haya guerra, que no haya confrontación armada, que haya diálogo, no a la guerra, sí a la paz”.

El primer Mandatario comentó que en caso que México ocupe un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU o lo presida, la postura será la misma, la resolución pacífica de las controversias

“En caso de participar porque además cuenta con el apoyo de más de 30 países de América Latina y el Caribe para que México forme parte del cuerpo de seguridad de la ONU, vamos a guiarnos por estos principios y así se va a actuar, el doctor Juan Ramón de la Fuente que es nuestro representante en la ONU sería quien nos va a representar en este organismo en el caso de que México sea considerado para ocupar esta posición, esta silla”.

El Jefe del Ejecutivo enfatizó que la política exterior del país se mantendrá en el cumplimiento del artículo 89 de la Constitución que indica que en “la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales”.