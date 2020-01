Caso Genaro García Luna podría cambiar relación entre México y EU: AMLO

Que se conozca la verdad y se sepa quiénes son todos los involucrados tanto del gobierno de México y el de Estados Unidos, fue el pronunciamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a la negociación que se dice que se da entre el gobierno del país vecino y el ex secretario de seguridad, Genaro García Luna.

En su mañanera, el primer mandatario enfatizó que con la información que brinde García Luna, se podría modificar la relación de México y a Estados Unidos, debido a los operativos que implementaron juntos y que pudo beneficiar a la delincuencia.

“Pues es una oportunidad para aclarar muchas cosas, ojalá se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México, porque hubieron operativos que se hicieron de manera conjunta, no nada más tiene que ver con los funcionarios del gobierno de México, también funcionarios, autoridades del gobierno de Estados Unidos, nosotros no perseguimos a nadie, ya lo hemos dejado de manifiesto, no es mi fuerte la venganza pero también no somos cómplices, no somos tapadera de nadie”.

Incluso comentó que este caso es más importante que el de corrupción que enmarcó el de Odebrecht, ante ello enfatizó, se debe trabajar para que no se dé otra relación cercana entre autoridades y criminales.

“Mantener la independencia de la autoridad con relación a la delincuencia, que no se confabule la delincuencia con las autoridades, no lo de García Luna pues, no a ese nivel ni a ningún nivel del gobierno, cuidar eso porque cuando existe ya esa confabulación ya no hay fronteras, ya gobierna la delincuencia entonces sí no hay salvación”.

Por ello dio un no a las madias tintas cuando se tenga toda la información sobre los funcionarios que hayan podido participar porque dijo no se vale sólo tener información para seguir administrando el grave problema del tráfico de drogas y el hablar con total libertad ayudará a los dos países.