Celebra AMLO Día de la Enfermera

El presidente López Obrador celebró el Día de la Enfermera y el Enfermero, en Yautepec, Morelos. Ahí se comprometió a hacer realidad el derecho a la salud universal con atención médica y medicamentos gratuitos para todos los mexicanos que carecen de seguridad social, aunque admitió que esto llevará todavía algún tiempo para concretarse.

Reiteró que en su gobierno se fortalecerá al sector salud, para lograr que se brinden atención a todos los mexicanos que no estén afiliados al IMSS o al ISSSTE, pues admitió que hasta ahora no se garantizado a plenitud ese derecho constitucional pese a que desde hace más de 20 años se consagró en la Carta Magna, pues se quedó en "letra muerta". Y Recordó que la salud como la educación no son un privilegio sino un derecho humano.

"Se sustituyó ya lo que se conocía como Seguro Popular, hora se creó el Instituto de la Salud para el Bienestar, el INSABI, ¿cuál es la diferencia? Ya no hace falta estar afiliado para recibir el servicio médico. Ahora todos los ciudadanos tienen el derecho a la atención médica y los medicamentos gratuitos. Eso nos va a llevar algún tiempo convertirlo en realidad".

Acompañado del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, así como los titulares de Salud, del IMSS, del ISSSTE y ante cientos de enfermeras y enfermeros de todo el país, López Obrador dijo que poco a poco se está acabando con la corrupción en la compra de los medicamentos, pero resaltó que no solo en las adquisiciones existe corrupción sino también en los propios hospitales y clínicas hay robo de medicamentos, por lo que pidió a las enfermeras denunciar esas "fugas de medicamentos".

"Y en eso nos tiene que ayudar mucho ustedes, porque la corrupción no solo se da en las compras, también en las fugas de medicamentos que se dan en almacenes, hospitales ¿Y quién tiene que convertirse en guardián? Pues las enfermeras, me tiene que ayudar a denunciar los actos de corrupción, se tiene que acabar la corrupción, me canso ganso".

A dicha celebración del Día de la Enfermera asistieron también algunos líderes sindicales como Joel Ayala dirigente de la burocracia nacional, así como los representantes de los trabajadores del IMSS, Salud, y del ISSTE, ante ellos, el jefe del Ejecutivo federal, se refirió también a la democracia sindical.

Dijo que se acabó el "charrismo sindical", ahora los trabajadores tienen derecho a elegir a sus representantes por la vía del voto directo y secreto, a través de elecciones libres.

"Van ustedes a tener garantizado el derecho a elegir libremente, de manera democrática a sus dirigentes sindicales ¡Democracia Sindical! Voto libre y secreto, se acaba el charrismo sindical, que tengan auténticos representantes hombres y mujeres, que les defiendan en lo laboral, en sus derechos fundamentales".