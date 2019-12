Suspenderá Sacmex servicio de agua en Iztapalapa

Este fin de semana se suspenderá el servicio de agua en el oriente de la alcaldía de Iztapalapa, así lo dio a conocer el director general del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Rafael Carmona al indicar que serán 37 las colonias afectadas, incluyendo cuatro hospitales y un reclusorio.

En conferencia de prensa mencionó que esto se debe a trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica suspendiendo la operación de los pozos de los ramales Tláhuac, Mixquic, y Santa Catarina que brindan el recurso a la planta de bombeo La Caldera.

"Sacmex pondrá a disposición 20 con cuatro viajes cada una, para tener 800 mil litros al día entregados, los días que tendremos del viernes 3 al domingo 5, los trabajos de mantenimiento de la Comisión Nacional del Agua tendremos un reparto de dos millones 400 mil litros de agua potable por día"

Indicó que la suspensión se hará a las ocho de la mañana del viernes 3 de enero hasta el domingo 5 a las ocho de la noche sin embargo aclaró, el servicio podría tardar en regularizarse, es decir que alrededor de 411 mil personas que viven en la zona, podrían sufrir la escasea hasta tres semanas, ante ello la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada recomendó a la población tomar sus precauciones.

"La mitad de la zona es la Sierra de Santa Catarina que recibe agua de manera tanteada, cada ocho días o cada diez días entonces estos tres días que no van a tener agua significa que durante 15 días o tres semanas no tendrán agua por lo tanto haremos una gran tarea de distribución de pipas de agua de manera permanente... hacemos un llamado a la población, la que recibe todos los días agua de la parte nor oriente de Iztapalapa traten de acumular agua en estos días".

Para atender a la ciudadanía dijo, habrá hasta tres módulos por colonia, para esta eventualidad enfatizó, la demarcación invertirá hasta 14 millones de pesos en el uso de 200 pipas para garantizar el recurso.