Cerrarán 10 oficinas de Sepomex este lunes por falta de presupuesto

Por falta de apoyo presupuestal a partir del 1 de enero de 2020 se cerrarán 10 oficinas de del Servicio Postal Mexicano "Correos de México", lo que afectará a 350 trabajadores, denunció Manuel Acevedo González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano.

En conferencia de prensa en la Casa de Cultura Postal, el dirigente de los trabajadores del Servicio Postal Mexicano afirmó que el Correo Mexicano es una institución que tiene 400 años y que su gremio está en la mejor disposición de redoblar esfuerzos y formar parte de la Cuarta Transformación.

"Por eso hacemos un llamado a la Presidencia de la República que nos visualice que nosotros podemos ser parte importante en la entrega de sus programas sociales que nosotros podemos ayudar, abonar a las entidades federales a los estados a entregar esos, sus correspondencias, sus prediales, su agua por conducto del correo, podemos en los emplacamientos en donde lo hay vamos que necesitamos el apoyo de toda la federación en este caso los estados, los municipios y desde luego que las entidades federales como las secretarías de estado pues también que nos depositen", dijo el líder de los carteros de México.

Acevedo González reprochó que el gobierno de la Cuarta Transformación no tiene un proyecto para modernizar el Servicio Postal Mexicano, ya que existe una competencia desleal por parte de las empresas privadas de servicio de mensajería quienes se están quedando con la mayor "parte del pastel" y aunque su situación es crítica no realizarán marchas ni plantones para no afectar el servicio que prestan."

"Vamos a seguir luchando a manera de no lastimar al correo, no voy a hacer marchas, no voy a hacer paros esa es mi idea inicial, vamos la lucha de nosotros deber ser mjuy diferente a las demás luchas y ya lo iremos manejando con ustedes", aclaró el dirigente de los trabajadores de SEPOMEX.