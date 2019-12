Más de 10 mil policías federales vigilan carreteras por Año Nuevo

A partir de este miércoles en la víspera de la ultima semana del año y la llegada del 2020 muchas familias salen por diversos puntos del país, por lo que la Policía Federal desplegó más de 10 mil elementos y tres mil vehículos en todo el territorio nacional para vigilar más de 12 mil kilómetros de carreteras, puertos, centros turísticos, aeropuertos, zonas fronterizas y centrales de autobuses.

El operativo denominado "Invierno Seguro 2019" vigilará de manera intensa 23 corredores viales que atraviesan las principales carreteras del país, con el fin de "blindar" 16 mil kilómetros de vías federales, las cuales contarán con 51 paraderos estratégicos equipados con servicios de emergencia y otros servicios como alimentos, sanitarios, alimentación combustible, iluminación y telefonía celular.

El operativo estará vigente desde fin de semana hasta el próximo 6 de enero del 2020 para garantizar la seguridad de los viajeros, turistas y migrantes que regresan a sus casas, con el fin de disminuir los índices delictivos y el número de accidentes viales que se registran en las carreteras federales.

También forman parte del despliegue los llamados Ángeles Verdes de Sectur y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), estos últimos con el fin de evitar el tráfico de migrantes. Como parte de la vigilancia en las vacaciones de fin de año, la Policía Federal aplicará el uso de radares que detectan el exceso de velocidad, alcoholímetros carreteros e inspecciones a los usuarios de autobuses para evitar que los propios pasajeros sean asaltados durante los trayectos.

Las recomendaciones oficiales para viajes seguros incluyen revisar las condiciones mecánicas del automóvil, utilizar los paraderos seguros y no descansar en sitios desolados, respetar las señales viales, no manejar cansado ni en estado de ebriedad y usar los cinturones de seguridad, verificar las condiciones mecánicas del auto, etc.