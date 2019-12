Se darán descuentos de hasta el 100 por ciento en reemplacamiento en Edomex

Si tienes automóvil, es necesario que este enterado que a partir de 2020 se darán descuentos en trámites vehiculares del Edomex, pero también debes tener en cuenta que solo será en algunos casos que a continuación te daremos a conocer.

Una de las principales razones por las que no puedes ser beneficiado por alguno de estos descuentos será debido a que tus placas fueron expedidas en 2013 o anteriores y no realizaste la renovación, estos descuentos no aplicarán, además de que tu auto no podrá circular a partir del próximo año.

¡No lo dejes pasar! Realiza tu trámite en línea en: https://t.co/09vVQrUz2X. El plazo vence el 31 de diciembre. pic.twitter.com/SjwVzwgKf4 — Finanzas Edoméx (@FinanzasEdomex) December 25, 2019

También te puede interesar: Conoce el calendario para verificar vehículos en primer semestre de 2020

Pero si tus placas fueron expedidas en 2014, podrás gozar de un descuento del 50% en la renovación de las láminas, pero es importante que realices el trámite en los meses de enero, febrero y marzo.

Pero también será necesario haber pagado la tenencia de 2019, de acuerdo con el acuerdo publicado en la Gaceta de Gobierno de la entidad.

Es importante que realices el trámite en los meses de enero, febrero y marzo / CUARTOSCURO

Para recibir el descuento de 100% debes contar con los siguientes requisitos:

En las contribuciones causadas en 2018 y años anteriores en el impuesto sobre tenencia o uso de vehículos y en el derecho por refrendo para la vigencia anual de las placas de autos particulares, de carga, motocicletas y autos antiguos.

En el caso de los vehículos de carga y de transporte se es condonará el pago de revista.

También te puede interesar: Agárrate; estos podrían ser los nuevos impuestos para 2020 en la CDMX



Así como a quienes hayan sufrido robo o siniestro con pérdida total se les condonará el 100% de las contribuciones vehiculares durante los primeros tres meses de 2020.

Para obtener el beneficio deberán presentar identificación vigente, factura que acredite la propiedad y la respectiva carpeta de investigación por los hechos.