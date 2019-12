Continúan altos los niveles de contaminación en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis decidió mantener la fase preventiva de contingencias ambientales, con medidas regionales para reducir la contaminación en la zona Noreste Del Valle de Mèxico.

Y es que a lo largo del día continuaron en aumento los niveles de partículas menores a 2.5 micras (PM2.5), provocados por las fogatas, incendios y juegos pirotécnicos durante la noche del martes y madrugada de este miércoles.

De esta manera, las autoridades de la zona contaminada deberán aplicar las medidas conducentes para disminuir la polución. Pero no se suspende la circulación extraordinaria, es decir, no se aplica el doble “Hoy no Circula”.

Las autoridades ambientales informaron que al mediodía se registraron 155 puntos, a la una se reportaron 166 y a las tres de la tarde, se registraron 168 puntos de dicho contaminante en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de Mèxico.

Le siguió Coacalco con 135, mientras que en la alcaldía de Iztapalapa se presentaron los niveles mas altos de la capital, con 120 puntos de estas partículas suspendidas en el aire y que son muy peligrosas para la salud.

Por ello, recomendaron que entre la una de la tarde y las siete de la noche, trate de mantener puertas y ventanas cerradas, evitar fumar en espacios cerrados o hacer ejercicio al aire libre. En el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, limitar los esfuerzos prolongados al aire libre.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que a las ocho de la noche se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente en la Zona Metropolitana del Valle de México.