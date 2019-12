Se busca nieto; abuelita no quiere pasar sola la Navidad y busca familia

Una mujer de la tercera edad residente de Oklahoma público un anuncio en la sección de clasificados en un sitio de internet donde decía: ¿Alguien necesita una abuela para Navidad?, "No tengo a nadie y me gustaría formar parte de una familia, cocino y puedo cocinar la cena (sic), incluso puedo traer comida y regalos para los niños, NO TENGO A NADIE Y REALMENTE ME DUELE (sic). Déjame ser parte de tu familia”.

Mientras que una habitante de Tulsa, Carson Crock, se encontraba explorando en el sitio web cuando encontró el anuncio de la abuelita que le llamó demasiado la atención, ya que había pasado su última Navidad solo a causa de que su madre tenía un año de que había fallecido.

La madre de Carson no vivía con el resto de su familia ya que le diagnosticaron cáncer en etapa 4 y no podía viajar para verlos, de modo que Carson vio la oportunidad de honrar a su madre.

Pero el sueño de la abuelita casi se termina ya que la mujer conocida como Carrie comenzó a recibir mensajes de odio por parte de cientos de usuarios del sitio web. Así que la abuelita decidió borrar la publicación, pero antes de hacerlo escribió “Gracias por la dosis extra de dolor”.

Sin darse por vencido Carson escribió una nueva publicación que iba dirigida a la abuela que necesitaba una familia, dicha publicación se volvió viral y logró contactarla escribiendo una última publicación que dice "Carrie es la más adorable y amable persona, desearía poder compartir con ustedes más acerca de ella, pero me pidió mantener las cosas en privado".

Finalmente Carson y Carrie acordaron reunirse y pasar la Navidad juntos.