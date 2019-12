Las películas mexicanas más destacadas de la década

Sin duda tras una larga década hubieron películas mexicanas que dejaron marcada esta época, algunas por los premios que se llevaron, otras cintas por sus actores o directores. Por ello es que a continuación te presentamos las mejores películas mexicanas de la década.

El Infierno

El narcotráfico, el crimen organizado, el poder y la situación del país son lo que hace que una cadena de sucesos empujen a Benjamín (Benny) -interpretado por un consagrado Alcázar- a comenzar su trabajo dentro del grupo de uno de los hermanos Reyes, que tienen el control en alguna zona del norte del país.

La libertad del diablo

En 2017, Everardo González estrenó La libertad del diablo, un documental que retrata las dos caras de la violencia: las víctimas y los victimarios. Actualmente, la situación es tan grave en relación a los grupos delictivos, que no podemos pensar en México sin la ola de violencia que día a día se vive, sobre todo desde hace una década en que se declaró, de manera oficial, la guerra contra el narco. Sin embargo, no podemos no pensar que la violencia siempre ha formado parte de la construcción social, política, económica de México.

Sueño en otro idioma

Un joven lingüista intenta rescatar una milenaria lengua indígena que está al borde de la extinción. Para lograrlo, además de introducirse a la jungla veracruzana, deberá reunir a los únicos dos viejos que hablan ese idioma pero que entre ellos no se dirigen la palabra.

Chicuarotes

Gael García Bernal hace un retrato de la juventud chilanga, la otra ciudad olvidada que existe en los cinturones de pobreza que rodean la urbe. Inseguridad, abuso y pobreza, un guión que tardó 16 años en ver la luz, y hoy por hoy es una cruda realidad.

Bellas de Noche

En los tiempos de la música disco, México tuvo sus propias estrellas. Este documental ve con nuevos ojos a las primeras reinas del cabaret mexicano.

Te Prometo Anarquía

Tráfico de sangre, un romance homosexual y un lío amoroso es la mezcla perfecta para contar la historia de, Miguel y Johnny, que refleja un México narco, ajeno a los jóvenes y a veces hasta cruel para el amor. Una cinta que también habla de clases sociales y que en la práctica no parece una historia de amor convencional, pero no por ello ficticia.

La Jaula de Oro

Cuenta la historia de dos adolescentes que salen de su aldea y a los que pronto se suma un chico indígena. Juntos vivirán la terrible experiencia que padecen millones de personas, obligadas por las circunstancias a emprender un viaje lleno de peligros y con un final incierto. En el camino aflora la amistad, la solidaridad, el miedo, la injusticia, el dolor.

La Región Salvaje

Amat Escalante nos lleva (quizá) a una metáfora bien cimentada acerca de la violencia sexual y los feminicidios, por medio de una fantasía fuera de este planeta. Hablar de ciencia ficción en el cine mexicano, es acotarse a pocas cintas en la Región Salvaje la historia no solo perturba o nos hace replantear el placer, explora rincones más oscuros del deseo humano.

Vuelven

Stephen King y Guillermo del Toro la recomendaron. Una de las mejores cintas mexicanas de terror de los últimos años. El terror en la industria nacional siempre queda mal parado por una u otra razón, en Vuelven no es el caso. El verdadero miedo radica en salir de casa y no saber si podrás volver. La directora, Issa López, nos lleva a reconsiderar si lo que deseamos en verdad vale la pena.

Roma

La carta de amor de Alfonso Cuarón a la que ahora llamamos CDMX, el minucioso constructor de un pasado citadino, que estamos por soltar, y el recuerdo de una Cleo (Yalitza Aparicio) que se ganó el corazón del mundo. ¿Qué más se puede decir de Roma? Nos guste o no, ha cambiado la forma de hacer y distribuir cine al ganarlo todo, desde que fue pensada.