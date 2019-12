Manda AMLO "al carajo" a dirigentes sindicales abusivos

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador mandó al "carajo" a dirigentes sindicales abusivos.

Durante la visita y recorrido que realizó este domingo por el complejo termoeléctrico General Manuel Álvarez Moreno en Manzanillo, Colima, el Presidente López Obrador

instruyó al director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz a que dialogue con los dirigentes sindicales para no perjudicar a los trabajadores.

Y aunque en ocasiones pasadas aseguró que no se inmiscuiría en la vida de los sindicatos, el Primer Mandatario prometió que se revisarán las condiciones de los electricistas, luego de que hace un par de años se incrementó la edad de jubilación.

Puso como ejemplo la defensa que hizo de los trabajadores petroleros.

"Ahora vino la revisión del conrato nos tocó a nosotros de los Petroleros me mandaron a decir los dirigentes porque querían quedarse ellos con sus privilegios, y me mandaron a decir que estaban dispuestos a aceptar que aumentara la edad de jubilación para los trabajadores petroleros y los mandé al carajo y lo que se hizo fue quitar los privilegios para los dirigentes no aumentar los años de trabajo para la jubilación", aseguró enfático.

Ya entrado en el tema el Jefe del Ejecutivo Federal respondió a las críticas que se le hicieron, en el sentido de que está realizando prácticas monopólicas al fortalecer a Pemex y la CFE.

"Esto no es monopolio. Esto es proteger una empresa estratégica del pueblo y de la nación, ahora estoy leyendo las críticas de los conservadores que dicen que regresa la Comisión Federal de Electricidad a ser un monopolio, no regresa a cumplir su función", rechazó enérgico.

De esa manera concluyó una gira de tres días que el Primer Mandatario realizó por instalaciones de la CFE.(Por Octavio García Ortiz)