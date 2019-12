Cifras de Bullyng en México superan las del Inegi y la Ocde: ITESM

Con el fin de prevenir el Bullyng a través de enseñarle al niño temas de fortalezas de carácter, temas de relaciones positivas y explicarle claramente qué es el Bullyng, cuáles son las etapas y cómo participa el niño agredido y el agresor, es que Iván Chávez Peñalosa director del área de Tecnología para el Aprendizaje de la Universidad TecMilenio desde el mes de abril del presente año viene aplicando el programa "ABC Bullyng" (Actions to Break the Cicle of Bulliyng, por sus siglas en inglés) tanto en escuelas como privadas como públicas de la zona metropolitana de la Ciudad de Monterrey.

"Estuvimos trabajando con una escuela privada posteriormente comenzamos a expandirnos aplicándolo a instituciones públicas y actualmente tengo el programa aplicado tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas un total de ocho en la zona metropolitana de Monterrey con la participación de más de mil 200 niños en el programa directamente y peticiones en otros estados de la República como Chihuahua, Guadalajara, Ciudad de México y Mérida y espero en enero poder difiundirlo de una manera más completa", expresó el especialista.

El académico del TecMilenio indicó que cuando se hace una medición para saber en qué grado de Bullyng se encuentra cada escuela éste varía porque cada una tiene diferentes niveles incluso por encima de lo reportado por el INEGI o la OCDE.

"Lo que pasa es que cuando tú haces la medición ciertos rubros haya cada uno de estos rubros que tiene una encuesta que se aplica tiene diferentes medidas, cada escuela tiene diferentes niveles pero lo que si es cierto es que están por encima de lo que reporta el INEGI en su estudio del 2014 o lo que reporta la OCDE en su reporte también a nivel ya global", refirió el especialista.

En ese sentido, explicó, que el programa lo que hace es prevenir esta conducta nociva pero esta prevención debe venir acompañada de la denuncia que hace el niño, por tanto se busca fortalecer al niño empoderándolo para que levante la mano y pueda decir si está siendo agredido o si ve que otro compañero está en esa situación.

Dijo que debido a lo anterior os reportes de situaciones de Bullyng aumentan pero es porque el niño se anima a declarar que está siendo agredido y cuando el programa se aplica lo que provoca es que toda la comunidad escolar esté atenta y dispuesta a establecer sanciones o rutas de ayuda a través de un sicólogo o a través de los maestros y hacer que el problema deje de aparecer.

Además algo que el especialista encontró al aplicar este programa es que el Buyllyng replica lo que vemos afuera e incluso en las propias escuelas o casas.

"Lo que he encontrado dentro de las instituciones ves lo que tenemos afuera en la sociedad, o sea, hay un acoso muy fuerte dentro de las escuelas y pues como que se ha normalizado o sea está ahí, todos lo vemos, todos sabemos que es algo no deseable pero ya lo dejamos pasar, las encuestas te dicen que estamos altos en ese problema. Yo me quedé muy sorprendido o sea la verdad entonces no te sabría decir si uno es reflejo del otro lo que sí es cierto es que si tú lo detectas de manera temprana entonces probablemente podrías hacer que en la edad adulta ya no ocurra", refirió el también experto en diseño y desarrollo de modelos y ambientes de aprendizaje aplicables en organizaciones e instituciones educativas de la Universidad TecMileni. (Por Octavio García Ortiz)