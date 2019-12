Se analiza eliminar programa de testigos protegidos en México

El Gobierno de México analiza la posibilidad de eliminar el programa de testigos protegidos, fue lo que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador al informar que en la actualidad no existe ninguna persona bajo este esquema.

Durante su mañanera destacó que su administración sólo ofreció apoyo a quien brinde datos sobre los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, tema que calificó como una espinita clavada.

"No hemos tenido testigos protegidos y no vamos a tenerlos bajo estas condiciones… se analiza pero no creo yo que se utilice ese método, lo que estamos ofreciendo es protección y apoyo para los que tienen información de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, por ejemplo".

Tras aclarar que en su gobierno, no existen predilectos entre la delincuencia, el Jefe del Ejecutivo se dice, abierto a que organizaciones de derechos humanos nacional o internacional, participen, recomienden o investiguen hechos del presente y pasado.