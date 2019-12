Pide AMLO esperar declaraciones de García Luna

No adelantar juicios y esperar a que Genaro García Luna hablé, fue el llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador, al cuestionamiento si el ex presidente Felipe Calderón, conocía del actuar del ex secretario de Seguridad Pública acusado de recibir sobornos del narcotráfico.

En su mañanera reconoció que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, le informó sobre los desvíos de dos mil millones de pesos de la Secretaria de Gobernación.

“La información que yo tengo es que en efecto se llevó a cabo esa información de alrededor de dos mil millones y que de ese dinero una parte se transfirió a una cuenta personal de la familia de García Luna, no tengo el dato de la fecha, bueno Santiago sí lo tiene porque él fue el que me informó… sí fue en el tiempo del Gobierno de Calderón”.

Sin embargo, no se atrevió a recomendar al ex funcionario a hacer declaración alguna pues enfatizó eso depende de la responsabilidad de cada quien por lo que insistió, hay que esperar.

“Es seguro que García Luna va a declarar, va a hablar, porque si no dice nada y oculta cosas pues eh… va a ser valió la pena”.

Durante la conferencia se cuestionó si García Luna solicitó el apoyo del programa de testigos protegidos o si solicitó ayuda consular a lo que el Jefe del Ejecutivo Federal indicó que no tiene información al respecto debido a que el proceso judicial se lleva en Estados Unidos aunque dijo conocer que existe el mecanismo para reducir penas si se colabora con las autoridades.