No se debe prejuzgar a García Luna ni a Calderón: diputada Laura Rojas

La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Rojas, se pronunció por no especular en torno a la culpabilidad o no del ex titular de Seguridad Pública, Genaro García Luna ni tampoco prejuzgar al expresidente Felipe Calderón quien por cierto ha dicho que no sabía nada de la presunta protección al Cártel de Sinaloa.

La legisladora panista, un tanto reacia a hablar del tema, dijo que el gobierno estadunidense seguramente esclarecerá el caso, pero en México no debemos adelantar vísperas.

"Me parece que eso se tendrá que ir esclareciendo por parte de las autoridades, en su caso. Se tendrá que ir esclareciendo a través de las investigaciones que se realicen en este tema. Y yo creo que no hay que hacer nunca ni juicios, ni prejuicios, ni adelantar vísperas cuando se trata de investigaciones judiciales tan delicadas como estas. Esto se está llevando a cabo en Estados Unidos y las autoridades mexicanas, en su caso, tendrán que hacer lo conducente".

En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Mario Delgado, matizó un poco sus recientes aseveraciones de que el expresidente Calderón encabezaba la red de protección al Cártel del "Chapo" Guzmán.

Dijo que las investigaciones en Estados Unidos definirán si es que García Luna era cómplice de dicho cártel criminal, y de ser así, entonces si se podría hablar de que Calderón, estuvo involucrado en la red de protección.

Pero, Mario Delgado dijo desconocer si la esposa del actual titular de la CFE, Manuel Bartlett, tiene algo que ver con los negocios de García Luna.

"Es el juicio que están llevando a cabo, para ver si efectivamente Genaro García Luna protegió al cártel de Sinaloa, y el otro tema es si Calderón estaba enterado o no. Por eso yo digo que esa estrategia que se siguió, en el fondo, más que regresarles la tranquilidad a los mexicanos, buscaba proteger a un grupo criminal, bueno entonces la cabeza del Gobierno pues por supuesto que forma parte de ese grupo criminal. Y en el caso de Bartlett desconozco la información, pero por supuesto que en este gobierno se investiga absolutamente todo".

Dijo que en todo caso sería la Fiscalía General de la República la que debe investigar esa conexión entre la esposa de Bartlett, Julia Abdalá, y alguna de las empresas vinculadas con García Luna.