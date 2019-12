Empleado nuevo gana pantalla en la posada de su trabajo y luego renuncia

Uno de los momentos más esperados de estas temporadas decembrina son las fiestas que organizan las empresas y es que aparte de convivir y comer con tus compañeros de trabajo, también es muy esperada la rifa.

En la cual se regalan diferentes tipos de electrodomésticos, automóviles e incluso hasta viajes, es un momento de adrenalina, pues muy pocos son los afortunados de llevarse los premios.

Tal es el caso de un joven llamado Adriel García, quien relató mediante un post en sus redes sociales que el día de la posada de su trabajo ganó una pantalla de 50 pulgadas, lo curioso o tal vez chistoso es que el hombre apenas llevaba 5 días laborando en esa empresa y después de aquella fiesta decidió ya no presentarse más a su trabajo.

"Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me ganando la de 50 jajajaj lo que no saben es que ya no iré el lunes", escribió.

Esto causó que la publicación se volviera viral hasta el momento se han compartido más de 64 mil veces con más