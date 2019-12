Descarta Hacienda impacto negativo por aumento en SM

El Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, descartó que el recién acordado aumento al salario mínimo para el próximo año tenga un impacto negativo en el empleo y la inflación.

"No, en absoluto, no tiene nada que ver con eso el debate de los efectos del Salario Mínimo sobre el empleo y la inflación es un debate relativamente reciente en México pero es un debate muy establecido ya saldado en medios internacionales y una de las razones que se ha encontrado es que cuando los salarios medios tienen una distancia muy alta contra los salarios mínimos, como en el caso de Estados Unidos y como es aún más el caso de en México, no tiene este efecto en el empleo o inflación", respondió el funcionario federal al ser cuestionado sobre un posible incremento en los precios de bienes y servicios.

Y es que apenas este lunes la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), integrada por gobierno, trabajadores y empresarios, acordó aumentar el salario mínimo un 20% en la mayor parte del país, de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2020, en tanto que para la zona libre de la frontera Norte, este pasará de 176.72 pesos vigentes a 185.56 pesos diarios en 2020.

Cuestionado sobre si el nuevo salario sea un regalo del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, por el contrario, dejó en claro que el aumento salarial es una deuda histórica que se tiene desde hace más de tres décadas en el país.

"No no es un regalo del T-MEC, (sino) es una deuda histórica. Desde 1982 el salario mínimo había perdido un 75% de su valor esta pérdida precede al primer acuerdo comercial. Es algo que se tenía que venir haciendo, independientemente de cuál es la política comercial", enfatizó Herrera Gutiérrez.

Antes en Palacio Nacional la Secretaría de Hacienda y la Embajada del Reino Unido anunciaron el Programa de Servicios Financieros del Fondo de Prosperidad, para impulsar la inclusión financiera en México mediante programas y servicios digitales de fácil acceso.

Ahí el secretario de Hacienda expuso que esa medida contará con una inversión de al menos 240 millones de pesos y unos 9.5 millones de libras por parte del Reino Unido.