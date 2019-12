Interpone Rosario Robles queja ante la CNDH

La ex titular de la SEDATU y SEDESOL durante la administración de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Ministerio Público de la Federación por considerar que de manera sistemática han fabricado pruebas, mentido y difamado su contra.

Así lo dio a conocer su equipo de abogados mediante un comunicado en el que explican que la actuación de la FGR y del MP “ha estado lejos de cumplir con los principios de honradez y respeto a mis derechos humanos sino que al contrario, el MPF ha recurrido a mentiras, falsificaciones, (y) difamaciones, con el propósito de obtener resoluciones encaminadas a privarme de mi libertad, simulando apegarse a la ley”.

En el documento interpuesto por sus representantes legales encabezados por Julio Hernández Barros y Epigmenio Mendieta Valdés y dirigido a la titular de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, Robles Berlanga argumenta pide a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos admita a trámite la queja; inicie la investigación correspondiente, requiriendo la información pertinente a las autoridades señaladas como violadoras de sus derechos humanos, y emitir la recomendación a las autoridades señaladas, con el objeto de resarcir el daño que le han ocasionado.

Además Rosario Robles asegura que “con su actuación tramposa y plagada de mentiras, el Ministerio Público Federal ha faltado a mi derecho al debido proceso”.

Agrega que por si fuera poco, el MPF “ha violentado su presunción de inocencia; pues aunque sea el órgano acusador en materia penal, eso no lo exime, en su calidad de autoridad, del respeto al derecho humano a la presunción de inocencia hasta que se dicte una resolución ejecutoriada”.

Entre otro de los argumentos en el que la ex secretaria de estado solicita la intervención de la CNDH, afirma que “con su actuación, el MPF ha afectado su derecho convencional a la libertad personal” y ha lastimado su derecho al respeto a la honra y al reconocimiento al construir intencionalmente una imagen de estafadora y de propensa a la fuga.

Robles Berlanga expone que el desempeño del Ministerio Público Federal constituye “un verdadero abuso de poder que viola derechos humanos reconocidos internacionalmente”.

Reitera que la actuación del MPF no sólo no le ha protegido contra actos ilegales, sino que la ha hecho víctima de dichos actos, Rosario Robles destacó que “el tratamiento que he recibido por parte del Ministerio Público Federal resulta claramente discriminatorio.

“La llamada “estafa maestra”, agrega, hasta ahora no probada involucra a otros ex servidores públicos que laboraron en varias dependencias, sin embargo, la única persona que ha sido llevada a prisión (preventiva) soy yo, una mujer, lo que parece probar el ánimo discriminatorio en mi perjuicio”.

De acuerdo con la defensa de Robles Berlanga, “la admisión, atención y resolución de la queja” es “una oportunidad histórica para que la nueva titular de la CNDH demuestre su imparcialidad, autonomía e independencia”.