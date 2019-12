Comisión Permanente podría llamar a comparecer a Jesús Seade: Mario Delgado

El presidente de la Junta de Coordinación política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, no descartó llamar a comparecer al Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a celebrarse en el palacio Legislativo de San Lázaro.

El morenista dijo que se evaluará si es necesario que el funcionario de la cancillería explique el tema de los agregados laborales en el T-MEC, aunque al parecer ya quedó todo aclarado.

Dijo que en la sesión de este miércoles en la Comisión Permanente se abordará el tema, pero adelantó que el Congreso mexicano no aceptaría ninguna intervención que pudiera afectar nuestra soberanía.

"Vamos a evaluarlo en la Comisión Permanente, si es necesario citarlo a tener una reunión de trabajo con él. Yo insisto en que para que existan estos inspectores, estos agregados, tiene que consentirlo el Gobierno mexicano. Y si es algo que va más allá de nuestra soberanía, pues tanto el gobierno americano como el Congreso americano saben que nosotros no lo vamos a autorizar".

Mientras que, el diputado del PRI, Brasil Acosta demandó mayor trasparencia del gobierno federal en torno al T-MEC, y urgió dar a conocer, con detalles, el contenido de este acuerdo modificatorio, para saber los beneficios para el país y en qué tuvo se tuvo que ceder frente a Estados Unidos y Canadá.

"Tenemos derecho a conocer los acuerdos que se hayan tomado, efectivamente la facultad de aprobarlo o no es del Senado, pero efectivamente a nosotros no interesa conocer de fono ese tratado y hasta ahorita no hay trasparencia. Por lo tanto, lo vamos a solicitar definitivamente para ver los detalles, porque como dice el dicho, en los detalles está el diablo" .

Por su parte, la diputada del PAN, Silvia Garza dijo que se debe analizar con mucho cuidado los compromisos que el gobierno de Estados Unidos impuso a México en el marco del T-MEC y si se pone el riego nuestra soberanía.

La legisladora panista cuestionó la urgencia por negociar un acuerdo que debió tener el consenso de todos los actores políticos, económicos y sociales del país, pues lo que está en juego es la soberanía económica.