Inspección laboral no está en T-MEC: AMLO

El presidente López Obrador aseguró que incluir en el T-MEC el tema de los inspectores labores que supervisarán el cumplimiento de la reforma laboral fue una decisión unilateral y “clandestina”

En su conferencia de prensa de este lunes, sólo dijo que ese tema se va a resolver mediante el diálogo y salió rumbo al aeropuerto para viajar a Nuevo León donde acudirá más tarde a un Congreso en el Tec de Monterrey.

Marcelo Ebrard dejó claro que lo que se acordó en el T-MEC está intacto por lo que el tratado comercial no está en entredicho y dio un espaldarazo al subsecretario Jesús Seade quien nunca ha mentido sobre las negociaciones.

Es más aseguró que México no aceptará a ningún inspector, pues aunque aún no está aprobado esa intervención, México no aceptaría esa participación agregada y recordó que el acordó fue que hubiera paneles de controversias pero no intervención unilateral en el rubro laboral.

Por otra parte, antes de salir a Nuevo León, López Obrador se refirió brevemente al caso de Genaro García Luna, dijo que este fin de semana le llovieron críticas sobre el tema.

Reiteró que su gobierno no investiga al ex Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y que solo colabora con las autoridades estadunidenses.

Finalmente se dio a conocer el resultado de las consultas sobre el Tren Mayo, se informó que más del 92 por ciento se pronunció a favor del proyecto y solo el 7 por ciento en contra. Y que más del 75 por ciento de las comunidades convocadas que participaron en este proceso.