La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, demandó a los gobernadores de Oaxaca, Chiapas y del Estado de México, y a sus respetivas fiscalías, atender los recientes casos de feminicidio en dichas entidades de acuerdo a los protocolos correspondientes, con la debida diligencia y con perspectiva de género.

Sobre el ataque con ácido a María Elena Ríos en Oaxaca el pasados mes de septiembre, la presidenta de dicha comisión legislativa, Wendy Briceño Zuloaga hizo un llamado enérgico al fiscal general del estado de Oaxaca, Rubén Vasconcelos Méndez, y al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, para que este caso sea atendido con estricto apego a las leyes, toda vez que hay señalamientos muy graves que implican a un exdiputado como el presunto responsable.

La legisladora morenista resaltó que, que estos hechos ocurren en medio de una ola de violencia contra las mujeres en dicha entidad, pues de acuerdo con cifras de la organización civil feminista Consorcio Oaxaca, en lo que va de la administración de Alejandro Murat, es decir, de diciembre de 2016 a la fecha han sido asesinadas 373 mujeres, de las cuales 158 ocurrieron después de ser declarada la alerta de género.

Respecto al feminicidio de Yucenia Jaquelín Goméz Nucamendi en Chiapas, también hizo un llamado a las autoridades a realizar una investigación exhaustiva y condenó el condenable crimen contra la joven de 19 años.

En torno a la situación de terror que se vive en el Estado de México, Wendy Briceño reprobó el triple homicidio de Jacqueline Alva de 20 años, y sus hijas Brenda Yaret de 4 años y Sofia Aidee de un año.

Y el de Sonia Pérez Rodea, profesora de danza de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien fue asesinada el pasado lunes 9 al interior de la propia institución académica en Toluca; sobre este caso, señaló que ya hay un detenido, acusado como probable responsable del delito.

En un comunicado, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género sostuvo que ambos casos evidencian la grave situación de violencia feminicida que prevalece en el Estado de México, a pesar de que se han declarado dos alertas de género, la primera desde el 31 de julio de 2015 y la segunda a partir de septiembre de este año.

La diputada Wendy Briceño recordó que recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados un dictamen para fortalecer el mecanismo de alerta de violencia de género hacia las mujeres, el cual fue turnado al Senado de la República, por lo que también lanzó “un llamado claro y contundente” a los senadores a votar cuanto antes dicha actualizaciones a la ley, ya que es un tema de especial y obvia urgencia.

A su vez, la también legisladora de Morena, Sandra Paola González Castañeda, reprochó que no haya ningún beneficio si en realidad las leyes no se aplican, por lo que advirtió que no quitarán el dedo del renglón ante esta emergencia nacional, y refrendó su apoyo a las mujeres víctimas de violencia a quienes y les aseguró que seguirán alzando la voz para exigir justicia en cada uno de los casos.