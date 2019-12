Confirma AMLO solicitud de amparo de Beltrones por caso Chihuahua

Confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, que el ex presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones solicitó un amparo por la supuesta investigación en su contra, derivada de un desvío de recursos del gobierno de Chihuahua, hacia campañas del PRI en el 2016.

En su mañanera, el Primer Mandatario aseguró que el también ex Diputado Federal, está en su derecho de solicitar la protección de la justicia.

“Es la solicitud de un amparo que tiene él desde luego derecho a solicitar y que se le otorgue, si así lo decide, la autoridad competente, por el asunto de Chihuahua, lo que viene de la investigación contra Duarte, sobre ese tema, es lo que hoy me informaron de la Consejería Jurídica nuestra, se indagó y es una solicitud de amparo, creo que ya lo había hecho anteriormente y ahora volvió a recurrir a este mecanismo que es un derecho que tienen todos los ciudadanos, todas las personas”.

Cuestionario sobre si el asunto se estaba politizando, López Obrador recordó que todo en una nación es político.

“Todo es político eh, acuérdese que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo es político, el que dice que no es político pues no sabe lo que realmente dice, el que pues incluso se jacta de ser analfabeta político, no sabe lo que está diciendo”.

Según el periódico Reforma, testigos protegidos vincularon a Betrones Rivera en la triangulación de 250 millones de pesos, después que el ex titular de Hacienda, Luis Videgaray, avaló las transferencias a Chihuahua, en la administración de César Duarte, y los recursos fueron abonados al PRI para financiar las campañas electorales.