La primera fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó que la institución será ajena a la lucha política y autónoma en sus decisiones, por lo que su primera acción será elaborar un Plan de Persecución Criminal.

En su primera aparición como Fiscal, después de que el Congreso de la Ciudad la designó como próxima titular del órgano autónomo, Godoy dejó en claro que ningún poder fáctico y al margen de la constitución, tendrá injerencia en sus decisiones.

"La fiscalía estará ajena a la lucha política. Será autónoma en sus decisiones y actuaciones. Será independiente de los poderes acostumbrados a comprar la justicia. Ningún poder formal o fáctico, tendrá injerencia en este nuevo órgano del Estado. La nueva fiscalía no se sujetará a cálculos políticos y tampoco se sumará a condenas mediáticas. Será sensible a los reclamos sociales y no se esconderá detrás de razones de estado para negar el acceso a la justicia", dijo.

La nueva Fiscalía iniciará operación formalmente el próximo 10 de enero, durante un periodo de cuatro años.

Ernestina Godoy precisó que a pesar de que la institución tiene carácter autónomo, no significa que esté apartada del resto de los poderes de la Ciudad así como de las organizaciones civiles y otras instituciones del Estado.

La funcionaria obtuvo 60 votos a favor para su designación como próxima Fiscal en la Ciudad, es decir, casi por unanimidad del pleno del Congreso Capitalino aprobó su designación y sólo obtuvo uno en contra.