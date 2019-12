Habrá completa colaboración del gobierno federal para la investigación que mantiene la Fiscalía General de la República sobre el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, así lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la mañanera, comentó que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto le dio a conocer que solicitó información a las instituciones bancarias, sobre las cuentas del ex funcionario, sin embargo negó que estas ya hayan sido congeladas.

“Nosotros vamos a ayudar en todo lo que podamos en la investigación, todo lo que nos solicite la Fiscalía en el entendido de que se trata de un organismo autónomo, todo lo que se solicite sobre todo en movimiento de dinero, de bienes, lo que tiene que ver con inteligencia financiera, hoy estuvo en la mañana Santiago Nieto y es el encargado de darle seguimiento a operaciones financieras y se acordó que todo lo que se tenga se envíe a la Fiscalía”.

Incluyendo dijo, los datos que pueda tener la Secretaría de la Defensa Nacional. El Primer Mandatario negó que haya sido informado por Estados Unidos, sobre esta acción contra García Luna y enfatizó, tampoco se negoció la detención con las autoridades del país vecino.

“No, eso es lo otro que se anda diciendo que ahora que vino el procurador (William Barr) se llegó a un acuerdo con él acercad de García Luna, pues no, primero porque no me corresponde a mi tratar este asunto, eso es de la Fiscalía, si ellos tenían investigación, el Procurador se reunió con el Fiscal, no estuve presente en el encuentro, no sé si se trató, eso lo tiene que plantear el Fiscal, no, nada”.

También enfatizó que no está aprovechando esta circunstancia para atacar de alguna forma al ex presidente Felipe Calderón, a quien dijo, desconoce si será involucrado.

“Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, al ex presidente Calderón, aún con todo el daño que nos hizo porque todo esto comenzó con el fraude electoral, nosotros no odiamos, nosotros no tenemos enemigos ni queremos tenerlos y no hago leña del árbol caído… va a ser la justicia la encargada… lo cierto es que es una derrota a un régimen autoritario, corrupto”.

Lamentó que en el pasado la autoridad pudiera haber sido sobornada para no garantizar la paz por lo que reiteró que aunque su administración no lleve persecución alguna, tampoco protegerá a nadie que enfrente alguna acusación, además que los que se sentían intocables se dieron cuenta que no es así.