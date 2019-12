Clima hoy: Frente Frío 22 mantendrá descenso de temperaturas

El Frente Frío 22 se encuentra recorriendo nuestro país causando descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de la República durante este miércoles y jueves.

Su masa de aire polar provocará ambiente frío a muy frío principalmente por la mañana con posibles heladas en las zonas altas y bancos de niebla matutinas.

Durante el miércoles 11 y jueves 12 de diciembre se pronostican temperaturas mínimas menores a -5°C con heladas en las sierras de Chihuahua y Durango.

Además se esperan temperaturas mínimas entre -5°C y 0°C con heladas en las sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Veracruz.

Avance del Frente Frío 22 por el país / Conagua

Alimentos para combatir el invierno

En la Ciudad de México se pronostican temperaturas mínimas de 7 a 9°C el miércoles y máximas de 22 a 24°C durante el miércoles. Para el jueves se espera como mínimas al amanecer de 6 a 8°C y máximas estimadas de 22 a 24°C.

En Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco habrá lluvias intensas y torrenciales, en la Península de Yucatán estas serán muy fuertes. En el Estado de México y Ciudad de México se esperan lluvias aisladas.

Recomendaciones de las autoridades en temporada invernal / Gobierno de la CDMX

Lo que tienes que saber del invierno

Durante la temporada invernal las autoridades recomiendan protegerse de las enfermedades respiratorias.

Se sugiere usar ropa adecuada para el frío, evitar la entrada de aire gélido por las vías respiratorias, respirar por la nariz y no por la boca, comer frutas y verduras ricas en vitaminas A y C, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, tomar líquidos calientes para mantener la temperatura corporal, y si se realizan actividades al aire libre es importante cubrirse con tapaboca y bufanda.