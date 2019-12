Alcalde de Cuernavaca dispuesto a controlar a policías del municipio

El municipio de Cuernavaca, está dispuesto a asumir el control de la policía local en coordinación con el gobierno federal, si así lo determina el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

El alcalde Antonio Villalobos aseguró no tener temor de hacerse responsable de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tal como lo constata el artículo 115 de la Constitución.

“Ojalá y él - Cuauhtémoc Blanco Bravo-entregue, no tengo miedo de hacerme cargo de ella -SSP-, sabemos perfectamente, no la titularé yo, lo hará alguien que estoy solicitando del gobierno federal”.

El edil tiene confianza en que por fin se pueda reunirse con el gobernador de Morelos y sin la necesidad de intermediarios en la mesa de seguridad, con un ánimo propositivo para mejorar las condiciones de seguridad no solo para Cuernavaca, si no para la entidad.

Recordó que el municipio de Cuernavaca siempre ha participado en estas mesas de seguridad, ya sea por representación del secretario del ayuntamiento, Romero Benítez.

“Siempre se ha asistido, él -Blanco Bravo- no ha asistido a ninguna, yo he estado en dos y mandamos representación. Cuernavaca siempre ha tenido presencia con el secretario del ayuntamiento. En dos ocasiones que se me convocó, hice mis intervenciones con mucho respeto para los ahí presentes, di mis opiniones, manifesté lo que Cuernavaca requiere y nada de ello sucedió y no es que se pierda el tiempo, pero no se llegó a nada”, expresó.

Villalobos Adán aseguró que no ha reforzado su seguridad ni la de su gabinete, toda vez que no le debe nada a nadie, ni ha pedido o recibido favores de alguna persona u organización. Lo anterior, luego del asesinato del comandante Juan David Juárez López, ex titular de la SSP.

“No quiero marcar ninguna pauta ninguna línea, las autoridades responsables de la indagatoria son los que deben llevar a cabo la marcha, nosotros como seguridad sabemos perfectamente quién era Juan David, que calidad tenia ante nuestra sociedad y el reconocimiento de todos de que era un policía neto dado al servicio de su comunidad”, concluyó.