Bajaron las tarifas de energía eléctrica: AMLO

No sólo se ha cumplido en no aumentar el costo de la electricidad, sino que en términos reales se logró una reducción de sus precios, fue lo que destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Después de enfatizar que atendió las demandas de los habitantes de Tabasco de pagar una tarifa eléctrica justa, y no hay razón para mantener acciones de resistencia civil, el Primer Mandatario envió un mensaje a los mexicanos.

“Estamos cumpliendo, el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica, un año llevamos así puede ser que por ahí salga alguien a decir, mi recibo llegó más elevado, puede ser la excepción pero no la regla porque dí una instrucción que no aumente en términos reales el costo de la luz para los usuarios y constantemente estoy preguntando y pendiente al grado que en el último informe no sólo no aumentó sino en términos reales había bajado el precio de la luz en el país”.

E insistió nuevamente que a pesar de las cifras que ha mostrado el INEGI a la baja en distintos asuntos, el Jefe del Ejecutivo aseguró que tanto la economía y finanzas del país van bien, y muestra de ello enfatizó es que la inversión extranjera ha crecido, la inflación se mantiene, y aún cuando se habló de la caída en la confianza del consumidor, destacó que también en esta administración es donde se ha alcanzado el máximo histórico en este mismo indicado lo que ha generado que instituciones bancarias marquen a México es el mejor país para invertir.