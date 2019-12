El secretario general la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) y senador por Morena, Napoleón Gómez Urrutia denunció presiones por parte de empresarios para frenar su propuesta para regular el régimen de contratación laboral conocido cómo outsourcing.

Acusó que los dueños de las empresas que contratan bajo ese régimen hicieron una enorme presión para frenar la iniciativa y retrasar e incumplir este acuerdo que ya tomó el Senado.

“De tal forma que están defendiendo sus derechos hicieron una presión enorme cuando la aprobamos por unanimidad en el Senado de la República las comisiones unidas de trabajo y previsión social y también de estudios legislativos segunda, para que esto se retrasara y reuniéramos un Foro de Parlamento Abierto como se llama reuniones de discusión nuevas para escuchar todas las opiniones”, acusó el senador por Morena.

Al encabezar la primera Asamblea Nacional de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT ) agrupación que encabeza, Gómez Urrutia dijo que están abiertos al diálogo.

“Vamos a resistir y a mantener esto podemos escucharlos no estamos cerrados porque es importante que también nosotros podamos hacer esto de una manera efectiva de una manera clara transparente ante la sociedad y ante la clase trabajadora” , advirtió el también líder minero.

Gómez Urrutia anunció que para ello, ha hecho alianzas estratégicas con sindicatos como el del IMSS y el SNTE porque todos los días vemos qué hay grupos que quisieran boicotear y sabotear este proyecto de transformación del país, por ello llamó a fortalecer el proyecto de nación de AMLO y luchar en contra de quienes quieren sabotearlo.

Al tomar la palabra la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde Luján quien acudió como invitada especial reiteró que a diferencia de otros regímenes en este lo que le toca al gobierno es respetar la decisión de los y las trabajadoras en lo que a su vida sindical se refiere porque ya empezamos a caminar y oler la democracia sindical

“Estamos conscientes que no nos toca intervenir de ninguna manera en la vida interna de las organizaciones le toca a los trabajadores decidir pero que tenemos que acompañar todo este proceso de democratización porque son daños y años y años que pues ha venido sucediendo exactamente lo contrario entonces no es fácil, porque esta reforma no es un cambio de articulado no es un cambio de normas es un cambio de cultura”, aseguró la encargada de la política laboral del país.

En su oportunidad otro invitado especial él también senador morenista, Martí Batres Guadarrama, tras resaltar las cualidades del líder minero y coincidencias en su trabajo legislativo desestimó las presiones en contra de la propuesta de regular el tema de la subcontratación por outsourcing, al señalar que eso acaba de resolverse en comisiones con el voto favorable de todos los legisladores presentes porque este sistema es un modelo de evasión de obligaciones como la facturación falsa o la condonación de impuestos y advirtió que si este último tema se resolvió el del outsourcing también se resolverá.

“Y si ya resolvimos la condonación de impuestos que ya quedó prohibida y si ya resolvimos la facturación falsa que ya quedó como delito grave pues ahora nos falta resolver el tema del outsourcing para que no sea la ventana por donde se fugan los recursos fiscales que deben llegar al seguro social, para que no sea la ventana por donde se fugan las responsabilidades de seguridad social de los patrones de las empresas subcontratadoras entonces se va a resolver el tema debe resolverse”, sentenció el senador morenista.

Rechazó que esto ponga en riesgo la ratificación del TMEC pues dijo que al contrario las empresas de los países involucrados están pidiendo que suban los salarios de los trabajadores porque sino se da una competencia desleal.

En su turno, la Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero también invitada especial, dijo que el gobierno actual le quiere cumplir a los trabajadores y aseguró que éste garantizará la libertad sindical y el respeto irrestricto a la vida interna de cada organización y a nueve meses de su toma de nota felicitó a la CIT y a su dirigente Napoleón Gómez Urrutia, por estar reorganizado al movimiento obrero.

“Les reitero que en la presente administración se garantizará el respeto a la autonomía sindical a sus procesos y a su vida interna, tengan la seguridad que siempre velaremos por el respeto a la pluralidad de ideas y expresiones y en todo momento garantizaremos la democracia y la libertad sindical”, aseguró la Secretaria Sánchez Cordero.

Estuvieron presentes también la dirigente nacional de Morena Yeidkol Polevnsky, el secretario general del SNTE Alfonso Cepeda Salas y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS Arturo Olivares Cerda así como el secretario de gobierno de la Secretaría de Gobernación Ricardo Peralta Saucedo.