Juan Carlos García, principal sospechoso del feminicidio de su ex cónyuge Abril Cecilia Pérez Sagaón, podría regresar a prisión si este jueves no se presenta a la Unidad de Medidas cautelares como lo estableció un juez de control.

La procuradora capitalina Ernestina Godoy Ramos preciso que, el sospechoso deberá comparecer a más tardar este día, y de no hacerlo, el Ministerio Publico tendrá las herramientas jurídicas suficientes para pedir que el inculpado vuelva a prisión.

"El día de hoy también se le vence el termino de tres días dado que no se presentó a la firma a la cual estaba obligado tiene tres días para justificar la razón por la cual no se presentó, el día de hoy es un día importante, estamos atentos vamos a ver si se presenta a esta audiencia y justifica la inasistencia a la firma sino se presenta y no justifica vamos a pedir que se le cambien las medidas cautelares", puntualizó.

Al referirse a las investigaciones del crimen perpetrado el 25 de noviembre pasado en la alcaldía Coyoacán, Godoy Ramos, aseguro que van por buen camino ya que inicialmente la dependencia deberá esclarecer el móvil de los hechos y de manera paralela encontrar a las personas que privaron de la vida a la ex esposa de Juan Carlos García.

En tanto, agentes de la fiscalía de homicidios de la PGJ, continúan con la búsqueda de los posibles autores materiales del crimen, al tiempo en que dos jueces y un magistrado del Tribunal Superior de Justicia son investigados para determinar su actuación incurrió en alguna falta grave que llevó de nueva cuenta a las calles al principal sospechoso del asesinato.