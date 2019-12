¿Buscas trabajo? El IMSS abre más de 8 mil vacantes médicas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) busca cubrir 8 mil 704 plazas para médicos especialistas y enfermeras.

Aquí te explicamos cómo están divididas las plazas:

En 2019 se cubrirán 4 mil 977 para ser exactos 3 mil 718 médicos y el resto de enfermeras / Getty Images

También te puede interesar: Este trabajo probó la semana laboral de 4 días, sin bajar los sueldos

En 2019 se cubrirán 4 mil 977 para ser exactos 3 mil 718 médicos y el resto de enfermeras.

En 2020 se abrirán 2 mil 198 plazas de médicos y mil 555 para enfermeras.

El sueldo que se está ofreciendo es entre 14 mil a 26 mil pesos mensuales / Getty Images

El sueldo que se está ofreciendo es entre 14 mil a 26 mil pesos mensuales.

Estos son los requisitos que necesitas para poder participar en la convocatoria.

También te puede interesar: ¿No logras conseguir trabajo? Checa cómo tramitar tu Seguro de Desempleo



Los participantes deberán ser mexicanos o extranjeros con situación migratoria que permita el ejercicio de la profesión, no haber sido sentenciado con pena privativa de la libertad por delito doloso, no estar inhabilitado para el servicio público, no haber demandado al IMSS y en caso de reingreso, contar con la autorización de la Coordinación de Relaciones Laborales adscrita a la Unidad de Personal de la Dirección de Administración del IMSS.

Del 16 de diciembre al 6 de enero se realizarán entrevistas a los aspirantes / Getty Images

Los aspirantes tienen hasta el 16 de diciembre para registrarse en la aplicación publicada en las páginas del IMSS y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Mientras que en paralelo, del 6 al 13 de diciembre, las autoridades verificarán que los aspirantes cumplan con los requisitos.

Del 16 de diciembre al 6 de enero se realizarán entrevistas a los aspirantes y a partir del 2 de enero iniciará el proceso de selección de personas que podrán ser candidatos a la bolsa de trabajo.