No se resarcirá recorte a salarios de senadores, advierte Mario Delgado

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, advirtió que pese a la inconformidad de los senadores por haberles recortado su salario en el Presupuesto de Egresos para 2020, no se resarcirán los recursos para devolverles su pago mensual neto que pasó de 105 mil pesos a 74 mil pesos.

Informó que este martes al interior de la JUCOPO se analizaron diversas posibilidades, como colocar una fe de erratas o algún otro mecanismo para devolverles los recursos que les fueron recortados a los senadores, pero finalmente se determinó que no era conveniente, debido a que el Senado no se manifestado de manera formal ninguna inconformidad.

Mario Delgado, admitió que incurrió en una falta de cortesía política no avisarles a los senadores que se les aplicaría un recorte en su dieta mensual, pero no hubo otra.

"Yo reconocí que hubo falta de cortesía política no avisarles antes, hizo una valoración política la Junta de qué tan conveniente resultaba hacer alguna modificación y se evaluó que no resulta conveniente. Entonces pues al Senado no se les alteró su monto total de presupuesto, entonces si ellos quieren tener una remuneración mayor, bueno, ellos tendrían que tomar decisiones internas".

Cabe decir que, el viernes pasado, Mario Delgado dijo que ante la molestia de los senadores se analizarían diversas alternativas, como una fe de erratas, para resarcirles los recursos que se les quitaron.