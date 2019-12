Reconoce AMLO aumentos en asesinatos

No habrá cambios en política de seguridad ni exterminio fue lo que afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien reconoció el aumento el número de asesinatos, en el país.

En su mañanera insistió que sus proyectos darán resultado e incluso destacó en los últimos días ha habido reducción pues destacó que aunque el 1 diciembre se tuvieron 128 asesinatos este lunes se registraron 77.

“No, no porque lo que quieren con todo respeto, es que regresemos si? Al uso de la fuerces y apostar a la limpia, al exterminio, al mátalos en caliente, eso no, esas políticas facistoides no, pero aumento en efecto, porque tuvimos desgraciadamente la pérdida de 21 vidas humanas en Coahuila”.

En un adelanto del “quién es quién en la seguridad”, informe que se presentará a finales de esta semana el Jefe del Ejecutivo Federal, puntualizó que en la estadística de homicidios del gobierno federal, el 52% que ocurrieron el lunes se presentaron en solo cinco estados: Estado de México, Baja California, Guanajuato, Jalisco y Ciudad de México.

Recordó que próximamente se dará a conocer quiénes son los gobernadores que “no se levantan temprano” como él, para atender el problema de la inseguridad y violencia que se registra en sus entidades.