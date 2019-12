Robles Berlanga envia carta a titular de la FGR

Por Octavio García

La ex titular de SEDATU Y SEDESOL, Rosario Robles Berlanga envió una carta dirigida al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en donde le pide que "actúe con todo el peso de la ley en contra de quien ha actuado con dolo y también algo muy sencillo: que se procure justicia no venganza por consigna".

En la misiva compartida en redes sociales por su hija Mariana Moguel se muestra el mensaje de Robles Berlanga al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) donde le asegura que se conocen bien: "Usted sabe que siempre tomo el toro por los cuernos y no me escondo, por eso me presenté al citatorio judicial, porque soy inocente".

La ex funcionaria administración de Peña Nieto sostuvo que no hay ni ranchos, ni propiedades lujosas que puedan acreditar que un "enriquecimiento al amparo del servicio público".

En ese sentido, le aseguró que su mayor orgullo es que "lo poco" que tiene ha sido producto de su trabajo.

Reprochó que se ha emprendido una "guerra jurídica" en su contra y se le ha tratado como una "enemiga a la que hay que aniquilar" y, dijo, el juicio político orquestado desde la Cámara de Diputados es prueba de ello.

En su carta la ex secretaria de Sedesol y Sedatu reiteró que la licencia que el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna utilizó para sustentar su prisión preventiva, es falsa y no cuentan ni con su firma, ni con su huella digital.

"Tan estoy segura de que no miento que le propongo, recurriendo al hombre cabal que yo conocí: si la Fiscalía a su cargo demuestra que la dirección de la supuesta fake/licencia existe, yo me declaro culpable".

Argumentó que la privación de su libertad violenta la Constitución, pues, detalló, se presentó un testimonio "sin pruebas de un excolaborador en el que señala que me advirtió desde 2014 de un “modus operandi” que implicaba firmas convenios con Universidades... se trata de una mentira", señaló Rosario Robles.