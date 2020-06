¿Cómo enseñarle a tus hijos a manejar y expresar su enojo?

Julia Borbolla, psicóloga, creadora de los proyectos Antenas y Escudo de la Dignidad (ambos con la patente mundial).

¿Cómo enojarse bien?

Enojarte bien es controlar la violencia, el insulto o el golpe, respirar y después hablar.

Nuestra voz es la mejor vía para hacer saber a los demás lo que sentimos sin violentarnos; pero pocas veces recibimos entrenamiento para ello.

¿Necesitamos entrenamiento?

Mas que entrenamiento es un estilo de crianza, que a fuerza de vivirlo todos los días nos entrena,

EJEMPLO: Si la mamá solo consigue con gritos y amenazas que la obedezcan, está mandando el mensaje de que esa forma de comunicarse es la más efectiva para lograr las cosas.

Por eso, los niños ya esperan el grito para obedecer.

Por otro lado, en el caso de los hombres, se considera que mientras más rudo seas, reafirmas más tu masculinidad y muchos padres, cuando los niños dicen que alguien los molesta en la escuela, les dan la consigna de golpear.

EJEMPLO: “Le pegas a ese niño y si no lo haces, cuando regreses del colegio el que te pega voy a ser yo” Cuando la consigna sería simplemente “defiéndete”.

Pero esto no pasa igual en las niñas, el mensaje para ellas es que debe ser “modositas” y los papas no las mandan a golpear. Aquí volvemos al mismo tema de los estilos de crianza. Tienes razón, no se espera que las niñas peleen a golpes. Ellas agreden más con actitudes; pero el resultado es el mismo o quizá hasta más fuerte porque un comentario hiriente o una “ley del hielo” es un enojo que lastima mucho a quien lo recibe.

Debemos tomar en cuenta también que los niños suelen ser mucho más expresivos a través del cuerpo y las niñas a través de las palabras.

¿Qué hacer?

Tenemos que modificar esos patrones de conducta y buscar que tanto niñas como niños se “enojen bien”.

El enojo es un sentimiento natural; pero la violencia es producto humano y los padres de familia por generaciones han hecho uso de la violencia para educar.

Hay golpes, amenazas, y hasta sobornos en los estilos de crianza.

Hasta la mamá más amorosos le dice a su hijo “Si no te acabas ese plato no te levantas de la mesa” “Si sigues le voy a llamar a tu papá” y eso finalmente es una amenaza, aunque estemos muy acostumbrados a oírla, y no digamos la nalgada, el pellizco o el grito cuando ya nos sentimos impotentes y el niño no obedece.

¿Cuál sería la mejor manera de educar?

Creo que todas hemos “amenazado” sin intención de agredir a nuestros hijos, sino de ponerles límites.

La mejor manera es plantear las cosas de manera positiva, es decir, “Si te acabas el plato puedes irte a jugar”.

Si te fijas es lo mismo pero puesto de otra manera que no genere coraje o lucha de poder sino condiciones para obtener lo que se quiere.

Los primeros que tenemos que aprender a enojarnos bien, somos los padres de familia.

Diciendo lo que, SI queremos de nuestros hijos hagan en vez de estar marcándoles siempre sus errores. Es importante hablar tranquilos y razonando con ellos.

La CLAVE está en no hacerlos razonar en el momento de la crisis, dejar pasar el berrinche o el mal humor y cuando ese niño o niña regresen a nosotros para pedirnos algo, es el momento ideal para que acepten nuestra reflexión.

Tips para las mamas ante el enojo de los hijos:

Válida lo que siente pero no lo que hace

No intentes reflexionar con tu hij@ cuando está en crisis

Enséñalo a respirar desde el abdomen por lo menos 5 veces

Si la furia está en pleno, retírate de la escena del crimen

Cuando pase la tormenta no dejes pasar la reflexión

Si en el enojo hubo destrozos tendrá que repararlo

Dale vocabulario emocional para que pueda expresarse en vez de actuar el enojo

Ofrece alternativas para sacar el enojo con un cojín o un costal de box

DA BUEN EJEMPLO