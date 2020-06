¿No puedes dejar tu relación a pesar de lo que te han hecho?

Mario Guerra, tanatólogo, conferencista, business coach, psicoterapeuta.

Te dicen que te gusta sufrir, que no te quieres y que ya te gustó que te vean la cara. Esto y más piensa la gente cuando les cuentas lo mal que te ha ido en tu relación, todo lo que te han engañado y maltratado y todavía les pides consejo acerca de qué puedes hacer para que tu pareja no se vaya de tu lado. Cualquiera diría que todas esas cosas que mencioné al principio son ciertas, pero quizá lo que te está pasando es que has formado con esa persona algo que se conoce como “Vínculo histérico”. Vamos a ver en que consiste para saber si ahí es donde ahora estás.

¿Qué es un vínculo histérico?

No estamos hablando de una entidad clínica formal, pero si de una manera de describir una forma insana de vincularse de manera ansiosa con otra persona.

Es cuando una persona que ha sido engañada o traicionada por otra, comienza a tener sentimientos apasionados y un fuerte deseo (y hasta excitación) por quien lo engañó, a pesar de la traición.

Es un sentimiento ambivalente de “amor – odio”, porque por un lado la parte traicionada se siente enojada y profundamente decepcionada de su pareja y, al mismo tiempo, tiene un fuerte sentimiento de deseo por ella y gran necesidad de recuperar la relación.

Muy frecuentemente opera así:

Te lastiman, te enojas y juras que se acabó, castigas rompiendo la relación, te arrepientes, regresas y vuelve a empezar.

¿Cómo se manifiesta?

La persona traicionada está dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperar el amor de su pareja.

Lo que busca básicamente es que abandone la relación con su amante para volver a sus brazos.

En este caso se es capaz de sólo satanizar al o la amante como alguien destruye hogares, roba parejas o sonsacador, con tal de no afectar a sus ojos (ni la de los demás) la imagen de su pareja y que ni siquiera haya que considerar perdonarle, sino tratarle como una víctima de algún ser diabólico que casi bajo el efecto de un hechizo o “amarre”, lo robó de su lado.

Incluso hay quien a sabiendas del engaño, tolera de manera abierta o encubierta la existencia de tal relación paralela, con tal de no perder el vínculo que tiene con su pareja.

Si producto del enojo, la indignación y el impulso de saberse traicionado, se decidió romper con la relación y hasta correr a la pareja de la casa, se presenta luego un gran arrepentimiento que lleva a buscarle para decirle (quizá suplicarle veladamente) que “regrese, pero que ya no lo vuelva a hacer”.

De pronto se puede manifestar una gran atracción física y hasta sexual por la pareja o ex pareja traicionera, debido a que el hecho de que otros le desean, hace que se vuelva más deseable a los ojos de quien ha formado un vínculo histérico.

¿Por qué pasa?

Es algo muy complejo, pero podríamos especular que se trata de diferentes componentes que desencadenan esta conducta disfuncional en las personas que son engañadas o traicionadas. Se trata de una visión muy retorcida de lo que es el amor:

Esto puede ser el resultado de una relación abusiva, en donde uno ha chantajeado emocionalmente al otro, lo ha aislado de otras fuentes de vinculación (como amigos o familia) y ahora le ha hecho dependiente de su amor y aprobación. Esto se ha acompañado de conductas de refuerzo variable (ahora te amo, ahora te desprecio) y hasta de gaslighting, en donde el manipulador te hace dudar incluso de tu propia cordura.

Esto es muy común cuando te relacionas con una persona narcisista a la cual no le importa lo que tú sientes, sino solo lo que él quiere, necesita o dice que merece.

Posiblemente derivado de lo anterior, o de una infancia llena de desamor, esa persona que te trata como basura sientes que es lo único que tienes en la vida. No es bueno, pero es lo único y es mejor que nada (según tú y tu gran necesidad).

Y puede ser que esta persona te haya dado consuelo algunas veces cuando lo has necesitado, pero el resto del tiempo ha abusado de tu amor y confianza (léase necesidad).

Tienes una muy baja autoestima y sientes que si pierdes a esa persona, nunca más nadie podría amar a alguien como tú. Es como si esa persona te hubiera hecho un favor al fijarse en ti y entonces en gratitud tuvieras que aguantar todo maltrato o engaño de su parte.

Esto también hará que no sólo se culpe al potencial amante de una pareja, sino se culpe a uno mismo por no haber sabido amar, retener o dar lo necesario para que su pareja no se fijara en nadie más.

Entonces cada vez estarás más en disposición de complacer, de caer más bajo y se crea un espiral donde tu autoestima es cada vez peor. Al final acabarás diciendo que todo lo malo te lo merecías, especialmente si llegaste a formar este vínculo como producto de una relación abusiva, de seguro el engañador ya te dijo que todo fue tu culpa.

¿Qué efectos produce?

Como tu capacidad de razonamiento está debilitada y bloqueada por la ansiedad constante del abandono, no puedes pensar con claridad y entonces decides más por emociones.

Por eso por más claro que parece todo y por más que quien sea te dice que no te conviene estar ahí, literalmente no entiendes.

Si sales de esa relación, seguramente caerás en otra igual porque tú entiendes el amor como desprecio, engaño y humillación.

Uno se relaciona con lo que se identifica, así duela y lastime.

Te vas quedando en soledad.

Ya tu familia y amigos no sólo se han cansado de aconsejarte, sino que ya están muy frustrados de ver que sigues en las mismas.

Finalmente es muy doloroso estar en una relación así, porque ni siquiera lo haces por amor, sino por necesidad y por recibir un poco de aceptación, aunque sea a través del desprecio.

¿Qué podemos hacer?

Date cuenta que lo que ves en tu pareja no es más que un espejismo.

¿Que antes era amable y amoroso? ¿Que quieres volver a los viejos tiempos cuando no te había engañado? ¿Que te consta que pueden estar bien porque alguna vez ya lo estuvieron?. NO. Lo más probable es que aquellos buenos tiempos no fueron sino parte de su manipulación; nunca volverán porque nunca existieron.

Que su atractivo no es más que el resultado del ejercicio de su manipulación tóxica sobre de ti y sobre sus amantes en turno.

Date cuenta que quien te ama no te lastima y cuando te lastima hace lo necesario para no hacerlo más.

No suele echarte la culpa a ti de todo.

Abandona esa relación, pero no saltes de inmediato a otra. Haz una pausa y busca ayuda profesional.

Vendrán voces que te dirán que no le dejes, que sin esa persona morirás, pero eso también es un espejismo. Sentir que uno se muere la mayor parte de las veces no equivale a estarse muriendo, mucho menos cuando de relaciones adictivas se trata.

Igual que el adicto, resiste la tentación de volver a consumir lo que lentamente te está matando.

En este caso sí aplica aquello de “más vale solo”, al menos por un tiempo.