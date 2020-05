El Banco de México dio un intervalo de hasta -8.8% en la caída de la economía esperada para 2020, validando lo que los analistas han venido diciendo." Siendo el Banco Central lo tomamos con toda seriedad", aseguró en Así el Weso nuestro analista de cabecera, Sergio Negrete.

Señaló con Enrique Hernández Alcázar que una caída de 8.8% sería la caída más grave en un siglo, desde 1932, "más grave que en 1995 y 2009" y se oficializa que no hay un buen escenario para nuestro país.

Destacó que hay pronósticos que más de -10% de caída, lo que ya no sería una depresión económica sino una recesión. "Recordaremos muchas crisis pero esto es otra cosa, aparte es mundial no tenemos una locomotora estadunidense sacándonos de la crisis como en el ‘95, no hay paralelo alguno", finalizó.