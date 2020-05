Después del COVID: ¿qué es realmente esencial para nuestra vida?

Arianna Huffington, fundadora y CEO de Thrive Global. Fundó The Huffington Post.

Muchos de nosotros, con la situación que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, hoy tenemos un sentimiento de ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Pero aunque NADIE deseo esto y el sufrimiento es real, aún podemos decidir “qué hacer con lo que tenemos”. Hay mucho que podemos hacer para dejar de vivir en este estado de alerta, estrés, miedo, paranoia, y reconectarnos con algunas verdades esenciales que hemos olvidado.

Hace tan solo unas semanas, mientras avanzábamos por nuestras ocupadas vidas, hablando de lo “abrumados” que estábamos con el trabajo, siempre al borde del agotamiento, había muchas señales que nos decían que debíamos seguir avanzando, seguir subiendo.

Pero casi no había señales que nos recordaran mantenernos conectados con la esencia de lo que somos, cuidarnos en el camino, llegar a los demás y conectarnos con ese lugar que nos une con nuestra humanidad y desde el cual todo es posible.

Este es el gran desafío frente a nosotros.

En medio de un sufrimiento incalculable, se nos recuerda algo que nuestra cultura moderna ha olvidado: que hay dos hilos en nuestras vidas.

Uno nos está llevando al mundo para lograr y hacer que las cosas sucedan

El otro nos está sacando del mundo para alimentarnos, reponernos y recargarnos.

Si ignoramos el segundo hilo, es mucho más difícil, especialmente durante estos tiempos, conectarnos con nosotros mismos y con quienes nos rodean.

Como muchos filósofos han dicho, para conocer verdaderamente el mundo, primero debes conocerte a ti mismo. Para citar solo a uno de ellos, Lao Tzu, “Conocer a otros es conocimiento, conocerte a ti mismo es sabiduría”.

Dos grandes cosas deben cambiar si vamos a pasar a un mundo mejor que el anterior.

1. De acuerdo a Andrew Fiala, profesor de filosofía en Fresno State: “Ahora es el momento de imaginar un futuro posterior al coronavirus que sea más amable, más empático y que apoye más a los débiles, los enfermos y los vulnerables. No resucitemos los malos hábitos. Busquemos la transformación y la renovación.

De hecho, las personas más vulnerables son también las menos remuneradas, incluso cuando su trabajo se considera más “esencial”: desde las enfermeras, los cuidadores, los trabajadores sociales y otros socorristas hasta el supermercado y los trabajadores de reparto en la primera línea de la crisis.

Cuando se elimina todo lo demás, estamos aprendiendo lo que es realmente esencial y lo que no.

¿Tal vez podamos imaginar un mundo en el que no solo tengamos un sinfín de conferencias lamentando las crecientes desigualdades y discutiendo la necesidad de un “capitalismo inclusivo”, sino que en realidad pasemos a hacer algo al respecto?

2. La segunda cosa que debe cambiar si la nueva normalidad es mejor que la anterior es que dejemos de dañar nuestra salud y nuestras relaciones esforzándonos tan implacablemente y sin aliento por el éxito que el mundo define. Nos hemos perdido lo que toda tradición filosófica y espiritual nos dice: que hay un lugar de sabiduría, paz y fortaleza en cada uno de nosotros. ¡Tenemos que volver a familiarizarnos con él!

Todos nos hemos visto obligados a hacer una pausa.

Y durante esta pausa, descubrimos que ciertas partes de la vida no eran tan esenciales como pensábamos, e igual de importante, redescubrimos ciertas partes esenciales que habíamos olvidado.

Es una especie de ejercicio de Marie Kondo para toda nuestra vida, eliminando lo que no es necesario y avanzando hacia nuestra naturaleza más esencial.

Como dijo el Papa Francisco en la bendición que pronunció mientras oraba por el fin del coronavirus, “It is a time to choose what matters and what passes away, a time to separate what is necessary from what is not.”

Sí, por supuesto, como dijo Gandalf, a nadie le hubiera gustado vivir este tiempo, y todo el dolor y el sufrimiento que despertamos en nuestras propias vidas o en los titulares cada día. Pero siempre es durante los tiempos difíciles, ya sean personales o colectivos, que nos sacudimos de nuestras rutinas para encontrar un verdadero propósito y significado.

Como el profesor del MIT Alan Lightman escribe en The Atlantic, “la historia muestra que los períodos de adversidad producen nuevos hábitos mentales”. La aterradora pandemia del COVID-19 puede estar creando ese cambio ahora, al obligarnos a reducir la velocidad, pasar más tiempo en la reflexión personal, lejos del ruido y la agitación del mundo. Con más tiempo de silencio, más privacidad, más quietud, tenemos la oportunidad de pensar quiénes somos, como individuos y como sociedad.

La crisis del coronavirus ha despertado algo espiritual en nosotros.

Según el Centro de Investigación Pew , la mayoría de los estadounidenses han rezado por el fin de la pandemia, incluido el 15% de los que dicen que raramente o nunca rezan. Independientemente de si pertenecemos o no a una tradición religiosa o espiritual, hay una conciencia renovada de la necesidad de cuidar no solo nuestra salud física sino también nuestra salud mental, emocional y espiritual, cuidar nuestras almas.

En un momento en que el apocalipsis es una parte importante de la conversación, Jacqueline Hidalgo, presidenta de religión en el Williams College, le dice al New York Times : “It’s not just about the end of the world. It helps us see something that was hidden before.”

Podemos encontrar inspiración para esta nueva normalidad en poesía, filosofía, religión, arte o naturaleza . Será diferente para cada uno de nosotros.

Como lo expresó el profesor de filosofía Byron Williston : “Existe este tipo de quietud o suspensión de la actividad cotidiana que nos ha tocado ahora. Y que es una oportunidad para que las personas planteen estas preguntas sobre sus proyectos de vida y lo que realmente les importa “.

“¿Qué es una buena vida?”

Ha sido una pregunta hecha por filósofos que se remontan a los antiguos griegos.

Pero en algún momento de la línea abandonamos la pregunta y cambiamos nuestra atención a cuánto dinero y estatus podemos acumular.

Ahora, en esta pausa forzada, estas grandes preguntas sobre la vida están volviendo a nuestra conciencia.

Y el anhelo colectivo está creciendo para dejar de vivir como lo estábamos haciendo y reconocer que la vida en realidad se forma de adentro hacia afuera, una verdad que ha sido celebrada por maestros espirituales, poetas y filósofos a lo largo de los siglos y que ahora estamos llamados a redescubrir .