El periodista Jorge Zepeda Patterson, quien se encuentra en París debido al cierre de fronteras, estuvo en "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco en donde habló de la movilización en París tras un confinamiento bajo vigilancia policiaca, que deja como resultado el rechazo a Macrom.

Fenómeno ligado a esto, es la salida de los jóvenes que se han lanzado a las calles “en franca rebeldía, no política, sino social” para tomar a las orillas del Sena, con el sentimiento de que les han roto el esquema asegura el escritor.

Zepeda Patterson quien es abiertamente partidario del presidente de México, señala “coincido con muchas de sus banderas” pues asegura que la estrategia es dar voz a los olvidados, a la otra mitad de los mexicanos que están exasperados y amenazan la estabilidad política , pues asegura que “si no hubiera existido López Obrador hubiéramos necesitado algo similar por el descontento social”.

Jorge afirma que “mucha gente no lo entiende así y cree que la dificultad es López Obrador y si él desaparece, todo cambiará”. Sin embargo señala que detrás de él hay un fondo social, una razón del descontento y habría una mayor inconformidad; desafortunadamente reconoce, el presidente no ha logrado escapar de la polarización y la ha acentuado, “este hombre austero y humilde que vimos ser actor político de la oposición, ha asumido de repente rasgos de arrogancia, esa corte de aduladores y salamerosos lejos de detenerlo refuerzan su discurso en contra de feministas ecologistas, iniciativa privada y de todos los que no piensan como él”.

Y asegura que sus banderas son legítimas pero hace falta que se baje del pedestal pues “responde a la defensiva, como si estuviera contra la pared sin darse cuenta que él es el que tiene el mando”. Y asegura que “si fracasa su proyecto social, que nos agarren confesados porque hay mucho rechazo”.

El país no puede seguir desvinculado, no puedo decir que hubiera sido mejor votar por Anaya o por Meade, afirma el periodista quien reconoce que a la clase media de las ciudades les cuesta trabajo ver la realidad del campesino oaxaqueño para quien López Obrador es una realidad y representa su mundo, al igual que para ese 55% de la población que no es minoría y trabaja en la informalidad.

Por lo que asegura “estamos en una burbuja aislada que no hemos estado viendo”.