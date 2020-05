Válidas todas las opiniones, menos los comentarios ofensivos: Yalitza

Quise contar desde mi perspectiva lo que sucede y se ha normalizado, el racismo y cómo el arte puede ayudar a cambiar muchas cosas, aunque a veces no me salen las palabras, sencilla como siempre, Yaitza Aparicio reconoce que su reciente incursión en las letras con una colaboración para el New York Times "En México, Roma", es solo una forma de visibilizar a las mujeres trabajadoras del hogar.

La actriz quien también es embajadora de buena voluntad de la UNESCO reconoce que la cinta “Roma” aportó mucho para el sector de las trabajadoras del hogar, ya que luego de la película se alcanzaron beneficios como el programa piloto de seguridad social para el sector.

Asegura que el hecho de que su colaboración haya sido en inglés es una la forma de decirle al mundo que no somos ajenos y nos podemos permitir lo que está sucediendo en nuestro país.

México señala es uno de los países que lo está implementan mejoras para las mujeres trabajadoras del hogar pero, en otros lado nos e hace nada aún; y la discriminación sigue aún más grande.

Luego de volverse trending topic, afirma que los comentarios han sido de todo tipo, pero en su mayoría son positivos y aunque son válidas todas las opiniones; no así los comentarios ofensivos; es importante empezar a respetar” afirma.

Y asegura que luego de la pandemia y conforme a las medidas de sanidad retomará varios proyectos y aprovecha el tiempo para seguir aprendienco