Sigamos guardando 'Sana distancia', no queremos llegar al 100% de ocupación

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum dio a conocer la creación de una comisión especial para revisión de actas de defunción, y será en junio cuando se dé la cifra de defunciones por covid-19 que actualmente es a 1764, solo aquellos que tuvieron la prueba covid, pues hay otras por comorbilidad.

Detalló la cifra actual de pacientes asciende a mil 111 pacientes intubados, tres mil 400 hospitalizados, dejando una capacidad hasta el día de ayer de 20% en hospitales; es decir 1600 camas disponibles en el Valle de México.

Por lo que reiteró que no “hasta que no comience a disminuir el número de personas en camas, no podemos relajar las reglas”, pues dijo el indicador clave son las camas ocupadas por lo que reiteró el llamado a seguir guardando la sana distancia, pues aseguró que con base al monitoreo “sí vemos más gente en la calle,”.

“No queremos llegar al 100% de ocupación, debemos tener un margen por cualquier brote que pueda haber” y esto dijo depende de que no se incremente los contagio.

En relación a las pruebas, dijo que estas servirán para el proceso de reapertura gradual.